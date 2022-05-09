Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı - Son Dakika
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Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

09.05.2022 17:11
Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıda Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alan Bakan Akar, devam eden faaliyetlerle ilgili talimatlar verdi.


Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
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Genelkurmay Başkanı, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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