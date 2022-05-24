- Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile görüştü

RAMALLAH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2010 yılında Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilen Ortak Komite'nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere geldiği Filistin'in Ramallah kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü. Filistinli mevkidaşı tarafından karşılanan Çavuşoğlu'nun ziyareti dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret

Bakan Çavuşoğlu'nun yarın İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapması, bu çerçevede İsrail ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Söz konusu ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.