Bakan Çavuşoğlu: "TÜRKSOY, kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor" - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: "TÜRKSOY, kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor"

12.04.2022 19:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "TÜRKSOY, Türk dünyasının büyük düşünürü İsmail Gaspıralı'nın sözleriyle dilde, fikirde, işte birlik ideali için çok önemli hizmetlere imza atan bir kurumdur.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "TÜRKSOY, Türk dünyasının büyük düşünürü İsmail Gaspıralı'nın sözleriyle dilde, fikirde, işte birlik ideali için çok önemli hizmetlere imza atan bir kurumdur. Türk dünyasını yeniden birbirine kenetliyor. Kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor" dedi.

Kırgızistan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sultan Raev, TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin oy birliğiyle aldığı kararla yeni dönemde TÜRKSOY Genel Sekreteri seçildi. TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde düzenlenen devir teslim törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, "TÜRKSOY, Türk dünyasının büyük düşünürü İsmail Gaspıralı'nın sözleriyle dilde, fikirde, işte birlik ideali için çok önemli hizmetlere imza atan bir kurumdur. Türk dünyasını yeniden birbirine kenetliyor. Kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor. Kadim kültür ve medeniyetimizi gelecek kuşaklara aktarıyor. Türk kültür ve medeniyetini tüm dünyaya tanıtıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Genel Sekreterlik görevini 2008 yılından bu yana yürüten Düsen Kaseinov'un bugün bu bayrağı bir başka deneyimli insan Sultan Raev'e devrettiğini belirterek, "Dışişleri Bakanlığı olarak özellikle TÜRKSOY'un çalışmalarına içeride ve dışarıda elimizden gelen katkıyı vermeye çalıştık. Genel Sekreterliğiniz (Kaseinov) bitse bile Türk dünyasına hizmet bitmez. Dolayısıyla bundan sonraki hayatınızda da birikiminizle, tecrübelerinizle Türk dünyasına hizmet etmeye devam edeceğinizden şüphemiz yok" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yaptığı konuşmada, "Türk kültürünü korumak ve dünyaya tanıtmak amacıyla kurulmuş olan TÜRKSOY, kurulmuş olduğu 1993 yılından beri çok fazla konu gerçekleştirdi. Bu teşkilatın büyük bir çınar olma yolunda büyük adımlar attı. Son zamanlarda özellikle hızlı atılım gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.

Program sonunda Kaseinov ve Raev karşılıklı olarak hediye takdiminde bulundu. - ANKARA

Bakan Çavuşoğlu: TÜRKSOY, kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor
Bakan Çavuşoğlu: TÜRKSOY, kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor
Bakan Çavuşoğlu: TÜRKSOY, kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor

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Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'TÜRKSOY, kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyor' - Son Dakika


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