Bakan Güler Suudi Arabistan\'da Resmi Temaslarda

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Bakan Güler, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havaalanı'nda Suudi yetkililer ve Suudi Arabistan Büyükelçimiz Emrullah İşler tarafından karşılandı. - RİYAD
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