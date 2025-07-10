Bakan Kacır Siirt\'te Sanayi Temasları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Siirt'te, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen istişare toplantısına katılan Bakan Kacır, kentteki yatırım ortamı, sanayi altyapısı ve genç istihdamına yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı. Toplantı sonunda iş insanlarının talepleri ve önerileri dinleyerek, yerel sanayinin gelişimi için atılması gereken adımlar konusunda istişare edildi. - SİİRT