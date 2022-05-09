Bakan Kasapoğlu'ndan Manisa Büyükşehir Belediyespor'a tebrik - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonu şampiyon olarak tamamlayarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonu şampiyon olarak tamamlayarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlanan normal sezonun ardından şampiyonluğa ulaşarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor'u tebrik ediyorum. Elde edilen şampiyonlukta emeği olan basketbolcuları, teknik ekip, yönetim ve Manisalıları kutluyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor'a gelecek sezon mücadele edeceği Basketbol Süper Ligi'nde başarılar diliyorum." - ANKARA