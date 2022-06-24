Son dakika haber | Bakan Kirişci: "56 hava aracı ile yangına müdahale ediyoruz" - Son Dakika
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Son dakika haber | Bakan Kirişci: "56 hava aracı ile yangına müdahale ediyoruz"

24.06.2022 13:15
Son dakika haber | Bakan Kirişci: "56 hava aracı ile yangına müdahale ediyoruz"

Son dakika gündem haberi: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Gün aydınlanması ile 43 helikopter ve 13 uçak olmak üzere toplam 56 hava aracı ile yangına müdahale ediyoruz" notuyla Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarını izlediği kareleri paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Gün aydınlanması ile 43 helikopter ve 13 uçak olmak üzere toplam 56 hava aracı ile yangına müdahale ediyoruz" notuyla Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarını izlediği kareleri paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal medya hesabından Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte havadan takip ettikleri kareleri paylaştı.

Bakan Kirişci o karelerdeki paylaşımında "Gün aydınlanması ile 43 helikopter ve 13 uçak olmak üzere toplam 56 hava aracı ile yangına müdahale ediyoruz. Ayrıca 453 arazöz, 79 su tankeri, kamu kurum ve kuruluşlarından toplam bin 204 araç ile yangını söndürmede koordineli bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Kirişci: '56 hava aracı ile yangına müdahale ediyoruz' - Son Dakika

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