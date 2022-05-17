Bakan Kirişci Sulama konusunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz - Son Dakika
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Bakan Kirişci Sulama konusunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz

17.05.2022 17:11

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, öğrencilik yıllarında Türkiye'nin 8,5 milyon hektarlık sulanabilir tarım alanı olduğunu belirterek, "Sulanmayan alan kısmı itibarıyla söylüyorum; artık bu 2 milyonun altına düşmüş durumda.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, öğrencilik yıllarında Türkiye'nin 8,5 milyon hektarlık sulanabilir tarım alanı olduğunu belirterek, "Sulanmayan alan kısmı itibarıyla söylüyorum; artık bu 2 milyonun altına düşmüş durumda. Önümüzdeki yıllarda buna da çok büyük bir hız vereceğiz. 10 yıllar sürecek bu süreci, son hamlemizle çok daha kısa süreye çekerek bu sulama konusunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz" dedi.

Bakan Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Etlik Tesisleri'nde, DSİ'nin makine parkında yer alan 2 bin 87 iş makinesine 70 adet daha yeni ekskavatör (kepçe) kazandırılması için düzenlenen teslim törenine katıldı. Bakan Kirişci, 2024 yılına kadar makine parkına kazandırmak istedikleri 650 makineden 70'ini bugün parka kazandıracaklarını belirterek, "Bu 70 adet ekskavatör ve yine 650 adet toplam aracın makine parkımıza kazandırılması ile 0-10 yaş aralığındaki araçlarımızın toplam makine parkı içerisindeki payının yüzde 55'lere çıkacağı yönünde bir bilgi aldım. Bundan da gerçekten mutlu oldum" dedi.

'BU GÜZİDE KURUMU GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'

Bakan Kirişci, DSİ'nin değişen teknolojiye ayak uydurduğunu belirterek, "Bu alacağımız ve şu anda aldığımız araçlarımız da teknolojik olarak bu manada bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek durumda. Bu kurum her şeyin en iyisine layık. Bu güzide kurumu makine parkları ile insan kaynakları ile stratejik planları ile takip etmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye, su zengini bir ülke değil. Buna rağmen suyun en verimli şekilde kullanılması konusu Devlet Su İşleri'nin alanına giriyor. Bir yerde suyu toplayacağız, topladığımız suyu, suya ihtiyacı olan ile mutlaka buluşturacağız. O alana getirdikten sonra da uygun teknolojilerle bunların en moderni olanlarıyla onların tarlaya, bağa, bahçeye verilmesini sağlayacağız. Bu konuda öğrencilik yıllarıma atıfta bulunayım; 'Türkiye'de 8,5 milyon hektarlık sulanabilir tarım alanı var' derdik. Sulanmayan alan kısmı itibarıyla söylüyorum; artık bu 2 milyonun altına düşmüş durumda. Önümüzdeki yıllarda buna da çok büyük bir hız vereceğiz. 10 yıllar sürecek bu süreci, son hamlemizle çok daha kısa süreye çekerek bu sulama konusunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz" diye konuştu.

'DSİ'NİN SINIRLARI AŞAN HİZMETLERİNİN OLDUĞUNUN BİLİNMESİNİ İSTERİM'

Bakan Kirişci, programa katılmadan önce Ukrayna Tarım Bakanı ile görüştüğünü vurgulayarak, "Devlet Su İşleri'nin hizmetlerine muhtaçlar. İnşallah o çalışmaları da başlatacağız. Bir taraftan araç gereç, makine parkı öbür taraftan da taşkınlar veya sulama hizmetlerinin hepsini konuştuk. İnşallah orada DSİ'ye ve DSİ üzerinden de özel sektörümüze çok büyük bir fırsat alanı doğacak. DSİ, sadece yurt içinde değil sınırlarımızın ötesinde bizim gönül coğrafyamızda kendine verilen görevleri layıkıyla yerine getiren bir kuruluşumuz. DSİ'nin sınırları aşan hizmetlerinin olduğunun bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci Sulama konusunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz
Bakan Kirişci Sulama konusunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz
Bakan Kirişci Sulama konusunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz
Bakan Kirişci Sulama konusunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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