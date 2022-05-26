BAKAN KİRİŞCİ: TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ, STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN KİRİŞCİ: TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ, STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR

26.05.2022 01:03
BAKAN KİRİŞCİ: TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ, STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Önce pandemiyle sonra Rusya-Ukrayna savaşı ile gördük ki tarım ve tarımdan hareketle de gıda sektörü, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Bu sektör mutlak suretle asgariden yerli ve milli olmak zorunda" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Önce pandemiyle sonra Rusya- Ukrayna savaşı ile gördük ki tarım ve tarımdan hareketle de gıda sektörü, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Bu sektör mutlak suretle asgariden yerli ve milli olmak zorunda" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberinde TBMM Tarım ve Orman Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve AB Türkiye Delegasyon Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou ile birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen '15'nci Yıl Değerlendirme Toplantısı ve Yatırımcı Buluşması' programına katıldı. Programda konuşan Bakan Kirişci, yapılan projeleri önemsediğini belirterek, "Meclis'te komisyon başkanı olduğum dönemde bu süreç başlamıştı. Elbette Avrupa Birliği'nin 1,4 milyarlık desteği önemli, kendi milli bütçemizden de koyduğumuz destekte önemli ama çok daha önemlisi başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere böyle bir projede istihdamla ve üretimle buluşmuş olması bizim için son derece kıymetli" dedi.

'TARIM VE GIDA, STRATEJİK VE VAZGEÇİLMEZ BİR SEKTÖR'

Bakan Kirişci, tarım ve gıdanın stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Türkiye ve benzeri ülkeler maalesef kırsalı terk etmeyi ve kentlerin çevrelerinde kendilerine pozisyon almayı zamanında bir marifet sanmışlardı. Belki o günün şartları da bir kısmını buna zorlamış da olabilir ama önce pandemiyle sonra Rusya-Ukrayna savaşı ile gördük ki tarım ve tarımdan hareketle de gıda sektörü, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Bu sektör mutlak suretle asgariden yerli ve milli olmak zorunda. Üretebileceğimiz fazla bir ürün varsa onu ihtiyaç duyanlara sunmak yine ülke olarak görevimiz. Ama önceliğimiz; 85 milyon ve 5 milyon da bu ülkedeki geçici statüdeki insanlar. Daha sonra da ülkemizi ziyaret eden 50 milyonu aşmış turistler" ifadelerini kullandı.

'YENİDEN KIRSALA RAĞBET SÖZ KONUSU'

Desteklenen projeler ile birlikte vatandaşların tekrardan kırsala dönüş yaptığına aktaran Kirişci, "Bu proje sayesinde yeniden kırsala bir rağbet ve yükseliş söz konusu. Benim önemsediğim bir başka konu da uluslararası ilişkiler ve AB heyetlerinin ülkemiz ile iş birliği yapmaktan kaynaklı olarak sürekli birlikteliğimiz. Bizim amacımız, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak devasa işletmeler kurmak değil, bizim hedefimiz belirli bir ölçeğin tutturulması" dedi.

Programın sonunda TKDK'dan 15 yıllık süreçte destek alan girişimcilere, Bakan Kirişci tarafından ödülleri takdim edildi.

BAKAN KİRİŞCİ: TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ, STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR
BAKAN KİRİŞCİ: TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ, STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR
BAKAN KİRİŞCİ: TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ, STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR
BAKAN KİRİŞCİ: TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ, STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR
YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: 'Tarım ve tarımdan hareketle gıda sektörü stratejik ve vazgeçilmez bir sektör' Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: 'Tarım ve tarımdan hareketle gıda sektörü stratejik ve vazgeçilmez bir sektör' Filiz Kerestecioğlu'ndan Bakan Kirişci'ye: 'Tarım Zehirlerine Dair Hangi Denetimler Ne Sıklıkla Yapılıyor' Filiz Kerestecioğlu'ndan Bakan Kirişci'ye: 'Tarım Zehirlerine Dair Hangi Denetimler Ne Sıklıkla Yapılıyor'
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BAKAN KİRİŞCİ: TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ, STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR - Son Dakika


Son Dakika
00:59 İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
00:57 LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar
00:56 Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak
00:54 Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
00:45 Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı! Tüm takım kahkahaya boğuldu
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 01:51:03. #1.11#
SON DAKİKA: BAKAN KİRİŞCİ: TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ, STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement