BAKAN KİRİŞCİ: TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ, STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Önce pandemiyle sonra Rusya- Ukrayna savaşı ile gördük ki tarım ve tarımdan hareketle de gıda sektörü, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Bu sektör mutlak suretle asgariden yerli ve milli olmak zorunda" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberinde TBMM Tarım ve Orman Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve AB Türkiye Delegasyon Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou ile birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen '15'nci Yıl Değerlendirme Toplantısı ve Yatırımcı Buluşması' programına katıldı. Programda konuşan Bakan Kirişci, yapılan projeleri önemsediğini belirterek, "Meclis'te komisyon başkanı olduğum dönemde bu süreç başlamıştı. Elbette Avrupa Birliği'nin 1,4 milyarlık desteği önemli, kendi milli bütçemizden de koyduğumuz destekte önemli ama çok daha önemlisi başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere böyle bir projede istihdamla ve üretimle buluşmuş olması bizim için son derece kıymetli" dedi.

'TARIM VE GIDA, STRATEJİK VE VAZGEÇİLMEZ BİR SEKTÖR'

Bakan Kirişci, tarım ve gıdanın stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Türkiye ve benzeri ülkeler maalesef kırsalı terk etmeyi ve kentlerin çevrelerinde kendilerine pozisyon almayı zamanında bir marifet sanmışlardı. Belki o günün şartları da bir kısmını buna zorlamış da olabilir ama önce pandemiyle sonra Rusya-Ukrayna savaşı ile gördük ki tarım ve tarımdan hareketle de gıda sektörü, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Bu sektör mutlak suretle asgariden yerli ve milli olmak zorunda. Üretebileceğimiz fazla bir ürün varsa onu ihtiyaç duyanlara sunmak yine ülke olarak görevimiz. Ama önceliğimiz; 85 milyon ve 5 milyon da bu ülkedeki geçici statüdeki insanlar. Daha sonra da ülkemizi ziyaret eden 50 milyonu aşmış turistler" ifadelerini kullandı.

'YENİDEN KIRSALA RAĞBET SÖZ KONUSU'

Desteklenen projeler ile birlikte vatandaşların tekrardan kırsala dönüş yaptığına aktaran Kirişci, "Bu proje sayesinde yeniden kırsala bir rağbet ve yükseliş söz konusu. Benim önemsediğim bir başka konu da uluslararası ilişkiler ve AB heyetlerinin ülkemiz ile iş birliği yapmaktan kaynaklı olarak sürekli birlikteliğimiz. Bizim amacımız, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak devasa işletmeler kurmak değil, bizim hedefimiz belirli bir ölçeğin tutturulması" dedi.

Programın sonunda TKDK'dan 15 yıllık süreçte destek alan girişimcilere, Bakan Kirişci tarafından ödülleri takdim edildi.