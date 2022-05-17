Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı hakkında açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Atatürk Havalimanı yıkılıyor diye bir algı peşindeler. Atatürk Havalimanı yıkılmıyor. Aksine Atatürk Havalimanı ihya ve inşa ediliyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde Atatürk Havalimanı hakkında bir basın açıklaması düzenledi. Muhalefetin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi üzerinden yapmış olduğu açıklamaları hayretle izlediklerini kaydeden Bakan Kurum, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir muhalefetle karşı karşıya kalınmayacağını söyledi.

Türk milletinin talepleri doğrultusunda projeleri yapmaya devam edeceklerini hatırlatan Kurum, "Milyonlarca vatandaşımız burada yaşıyor. Bu havalimanı bölgesinde oluşan hava kirliliğinden dolayı gürültü probleminden dolayı yine ses ve egzoz emisyonlarından dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini, burada bir pistin acil durumlar için kullanılacağı, afet zamanlarında vatandaşa hizmet vereceği ve 5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığını belirtti. Bakan Kurum, bunun üzerinde projeleri hızlı bir şekilde başlattıklarını açıkladı.

"GEREK DOĞA GEREK ÇEVRE AÇISINDAN BU TESİSLERİN TAŞINMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesinin İstanbul'a hizmet edecek çok önemli bir proje olduğunu aktaran Bakan Kurum, "Tabii burada dünyadaki örneklerine baktığınızda gelişmiş tüm ülkelerde şehrin içinde kalmış havalimanları görmüyoruz. Gerek iklim değişikliği ile mücadele gerek doğa gerek çevre açısından da bu tesislerin taşınması çok önemli. 2018 yılında Atatürk Havalimanının İstanbul Havalimanına taşınması ile birlikte veriler yüzde 30-40 trafik yoğunluğunun azaltıldığını gösteriyor. Yine karbondioksit emisyonlarına baktığınızda 2018 yılında 1 milyon ton iken şu an 75 bin tona düşmüş. Yani yüzde 10'un da altına düşmüş durumda" diye konuştu.

"CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU BURAYA BİR KÜLTÜR VE DOĞA PROJESİ YAPACAĞINI KENDİSİ AÇIKLAMIŞTI"

Mesele AK Parti hükümetinin yaptığı proje olunca bu tür eleştirilere maruz kaldıklarını anlatan Bakan Kurum, "Buradan da kendi içinde bu projemizi felaket israf ve rezalet olarak değerlendirerek etrafına maskeli çevrecileri, sözde doğaseverleri, sözde çevreyi ve doğayı koruduğunu söyleyen insanları da alarak mesnetsizce bizim projelerimizi eleştirmeye çalışıyorlar. Üç maymunu oynuyorlar. Hadi bizim açıklamalarımız bir kenara bırakalım. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu buraya bir kültür ve doğa projesi yapacağını kendisi açıklamıştı. Burada görüyoruz ki kendi genel başkanları bile söylemlerin de ters düşüyorlar. Kendi söylemlerini boşa düşürüyorlar" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZIN ZİYARET EDECEĞİ BİR MEKAN HALİNE GELECEK"

"Burada mesele çevre meselesi değil. Dün Gezi Parkı'nda mesele nasıl çevre ve doğa meselesi değilse, burada meselenin başka bir mesele olduğunu da net olarak görüyoruz" diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en değerli yerlerini Türk milletine armağan ettiklerini, birçok çalışmaya imza attıklarını ve projeleri yapmaya devam edeceklerini not düşerek, "İstanbul Atatürk Havalimanında yapacağımız Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı millet bahçelerinden biri olacak projemize de devam edeceğiz. Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın ziyaret edeceği bir mekan haline gelecek. İstanbul'un en cazibe merkezi diyeceğimiz, hiçbir şekilde konut ve ticaret imarına açılmaksızın vatandaşımıza milletimize açacağımız bu alanda gençlerimiz deneyler yapacak, fuarlarımız ve müzelerimiz olacak. Burada gençlerimizi kıraathanelerde ve kütüphanelerde ders çalışacaklar. Spor alanlarında spor yapacaklar. Eğitim alacaklar" cümlelerine yer verdi.

"OLABİLECEK AFET DURUMUNDA BURASI ÇOK ÖNEMLİ BİR TOPLANMA VAZİFESİ GÖRECEK"

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin olabilecek afet durumunda önemli bir toplanma vazifesi göreceğini hatırlatarak şunları söyledi:

"İstanbul bir deprem bölgesi. Olabilecek afet durumunda burası çok önemli bir toplanma vazifesi görecek. Bunların milletin derdiyle bir işi olmadığı için millete verdikleri sözleri tutmadıkları için, bu projeleri anlayamazlar. İstanbul'da dünyanın sayılı millet bahçelerinden birini yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte burada ilk fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Bu toprakla buluşan fidanlarla İnşallah 132 bin 500 ağacımızı Atatürk Havalimanında yapacağımız millet bahçemize dikeceğiz. Yürüyüş yollarında, buradaki yaşlı bakım evlerinde, buradaki yeşil alanlarda çocuklarımızın cıvıltıları içinde İstanbul'umuzun akciğeri olan projeyi de gerçekleştireceğiz. Hem çevre açısından hem doğa koruma projesi açısından projelerimizi yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

"BUNLAR TEHDİT DİLİNE ALIŞMIŞLAR"

Atatürk Havalimanı'nı 85 milyonun bahçesi olacak şekilde, yeşil alanlarda hoş vakit geçireceği alan haline getireceklerini açıklayan Bakan Kurum, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı önüne giderek millet bahçesi yapılmasına karşın açıklama yapacağını söylemesi üzerine, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bile ağzına almaktan imtina eden bu şahıs, şimdi gidip Atatürk Havalimanında sözde çevreci kişilerle, maske takmış çevrecilerle birlikte gidip burada bu projeyi yaptırmayacaklarını, bu projeyi yapanların gök kubbeyi başlarına yıkacaklarını söyleyerek vatandaşımızı, milletimizi tehdit ediyorlar. Bunlar tehdit diline alışmışlar. Bu söylemlere alışmışlar. Baktığınızda dikili bir ağaçları yok. Söylediği sözlerin hiçbirini tutmadıklarını görüyoruz" diye konuştu.

"ATATÜRK HAVALİMANI YIKILMIYOR, AKSİNE ATATÜRK HAVALİMANI İHYA VE İNŞA EDİLİYOR"

Milletin hizmet, iş beklediğini, polemik, dedikodu ve iftira istemediğini aktaran Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı alanında ilk etapta 5 milyon 36 bin metrekaresini yaptıklarını, buranın yüzde 95'inin yeşil alan olacağını hatırlatarak, "Atatürk Havalimanı yıkılıyor diye bir algı peşindeler. Atatürk Havalimanı yıkılmıyor. Aksine Atatürk Havalimanı ihya ve inşa ediliyor. Onlar afette milletimizin yanında olmadığı için anlamazlar. Afet toplanma alanları çok büyük bir ihtiyaç. Şehrin merkezinde İstanbul'un akciğeri olacak hem de deprem esnasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidereceğimiz bir toplanma alanı olacak" dedi. Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 2023 yılında açılacağını söyledi.

"ATATÜRK HAVALİMANI İMARA AÇILMAYACAK"

Muhalefetin "İhalenin şeffaf olmadığı, Katar'a rant sağlandığı" iddialarına da cevap veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nın imara açılmayacağının altını çizerek, "Atatürk Havalimanı imara açılmayacak, bu alana herhangi bir konut projesi ya da ticari ünite yapılmayacak. Bu alanın Katarlılara, yurt dışındaki kardeşlerimize, dostlarımıza satılması gibi bir durum söz konusu değil. Maalesef her konuyu Katarlılara, yurt dışındaki dost ve kardeş ülke olduğumuz ülkelere getiriyorlar. Milletimizin gönlünün ferah olması gerektiğini, tamamen bir peyzaj projesi olduğunu ve milletimize armağan edileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İHALE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YAPILMIŞTIR"

Bakan Kurum, TOKİ'nin Sayıştay denetiminde olduğunu hatırlatarak, "TOKİ, Sayıştay denetimine tabidir. Sayıştay elemanları TOKİ Başkanlığında 7 gün 24 saat görev yapmaktadır ve yapılan tüm işlemler Sayıştay denetimine tabidir" dedi. Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin şeffaf bir şekilde yapıldığını vurgulayarak, "Muhalefetin 'Burada denetim yok, usulsüzlük var' algıları peşinde koşmamasını, milletimizin de bu söylemlere itibar etmemesini ifade etmek istiyorum. İhale şeffaf bir şekilde yapılmıştır. Yeterli olan firmalar katılmış ve en düşük fiyatı veren yüklenici ihaleyi almıştır. İhalenin yapım rakamı 2 milyar 100 milyon TL'dir. Yani 2 milyar dolar, 5 milyar dolar, 10 milyar dolar değildir. Ankara Millet Bahçesi'nde de diğer yaptığımız 445 millet bahçesinde de yapılan işleri maliyetini TOKİ Başkanlığımız net bir şekilde bilmektedir. Bizim süreci doğru yönetmekten başka yaptığımız bir iş yoktur" açıklamasında bulundu.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Mert Cerrahoğlu - İbrahim Çakmak - İHA)