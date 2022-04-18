Bakan Kurum, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2035 yılına kadar tüm Türkiye'de kentsel dönüşüme girmemiş konut kalmasın istiyoruz." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kurum, burada, Kocaeli'nin sanayisi, tarımı ve turizmiyle üreten bir şehir olduğunu belirterek, bu alın terinin şehrine kendilerinin de çevre ve şehircilik alanında neler yapabileceklerinin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Kurum, 20 yılda büyük yol katettiklerini belirterek, daha katedecekleri yollar bulunduğunu vurguladı.

Kocaeli'yi bölgesinde lider şehir haline getireceklerini dile getiren Kurum, "Ülkemizi bölgesinde lider ülke haline getireceğiz. Bu anlayışla gece gündüz demeden çalışacağız. Aşkla şevkle çalışacağız." diye konuştu.

Kocaeli'de bugün yaptıkları ziyaretleri katılımcılara aktaran Kurum, amaçlarının Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle bu dönüşüm sürecini hazırlamak olduğunu, hatıraları hafızalarda olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ndeki o acıları bir daha yaşamak istemediklerini bildirdi.

Kurum, depreme hazırlıklı olmak durumunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu acıları bir daha yaşamamak adına da bütün yapı stoğunu depreme hazır hale getirecek adımları atmak zorundayız. Büyükşehir Belediyemiz bu noktada bir vizyon ortaya koyuyor. Yakın zamanda paylaşacaklar Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çerçevesinde en acil, en öncelikli dönüşümden başlamak suretiyle her yıl belirli bir miktardaki konutun dönüşümünü başlatıyor olacak. Tüm Türkiye'de bir projemiz, hayalimiz var. 2035 yılına kadar tüm Türkiye'de kentsel dönüşüme girmemiş konut kalmasın istiyoruz. Bu vesileyle Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle bu dönüşüm sürecini kararlı şekilde yürüteceğiz."

"20 yıldır hep eserle ön planda olduk"

Dünyada birçok afetle ülkelerin karşı karşıya kaldığını ancak Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hemen afet olur olmaz tüm teşkilat ve bakanlıklarıyla sahada seferberlik ruhuyla hareket ettiğini vurgulayan Kurum, vatandaşları hiçbir zaman aç ve açıkta bırakmadıklarını söyledi.

Kurum, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, asil bir millete sahip olduklarını, kendilerinin de milletin yüzünü kara çıkarmayacak yatırımları ve atılımları yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

2023 seçimlerine az kaldığını daha sonra da 2024 Yerel Seçimlerini yapacaklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"20 yıldır hep yaptıklarımızla ön planda olduk, hep eserle ön planda olduk, eser siyaseti yaptık, üreten tarafta olduk. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hep önceliklendirdik. Bu önceliklendirmelerle bu ihtiyaçları gidermenin gayreti içinde olduk. Önümüzde çok kıymetli ve önemli bir seçim var. 2023 seçimleri aslında bu yaptığımız tüm süreçleri, artık altyapıyla ilgili çok yol katettik. Hastane, eğitim, ulaşım, hukuk alanında birçok mesafeler katettik. Artık bu 20 yıllık kazanımı bundan sonraki nesillere plan dahilinde aktarma zamanıdır. Bölgesinde lider ülke, lider Türkiye olma zamanıdır."

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de Kocaeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na ilk seçimde en güçlü desteği vereceğini ifade ederek, bu konuda teşkilatların hazır olduğunu söyledi.