Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Isparta'da - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Isparta'da

24.06.2022 13:48

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Isparta'daISPARTA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta'da Çünür Mahallesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Isparta'da

ISPARTA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta'da Çünür Mahallesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Bakan Murat Kurum, ilk olarak Keçiborlu ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını ziyaret etti. Bakan Kurum daha sonra Isparta'da Çünür Mahallesi'nde yapımına devam edilen TOKİ inşaatında incelemelerde bulundu. Örnek daireyi inceleyen Bakan Kurum, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Alanda 1002 konut, 1 ticari alan ve 1 cami inşaatının yapımının devam ettiği öğrenildi.

Bakan Kurum, ardından Cuma Namazı için Üniversite Cami'ne geçti. Bakan Murat Kurum, ziyaretlerine Isparta Valiliği ve Tarihi Üzüm Pazarı ce Damgacı Sokak ziyaretiyle devam edecek.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Isparta'da - Son Dakika

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