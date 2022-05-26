Bakan Kurum, vatandaşları Millet Bahçesi'ndeki Fidan Dikim Töreni'ne davet etti - Son Dakika
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Bakan Kurum, vatandaşları Millet Bahçesi'ndeki Fidan Dikim Töreni'ne davet etti

26.05.2022 18:28

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Fidan Dikim Töreni'ne tüm vatandaşları davet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Fidan Dikim Töreni'ne tüm vatandaşları davet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan fidan dikim törenine tüm vatandaşları davet etti.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİNİN İLK FİDANLARINI TOPRAKLA BULUŞTURUYORUZ"

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Fidan Dikim Töreni ve İstanbul'un Fethi Kutlamaları dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Fethi kuşanmış şanlı ecdadımızın yadigarı İstanbul'umuza benzersiz bir eser kazandırıyoruz. 29 Mayıs'ta, büyük fethin 569. yıl dönümünde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı'na yapacağımız, dünyanın sayılı, Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI, FETİH KUTLAMALARINA VE ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ FİDAN DİKİM TÖRENİMİZE DAVET EDİYORUM"

29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da, yüz binlerin fetih ruhuyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde buluşacağını vurgulayan, tüm vatandaşları Fetih Kutlamalarına ve Fidan Dikim Töreni'ne davet eden Kurum, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, hayatımıza anlam katan minik yavrularımız, annelerimiz, babalarımız; cennet vatanımızdan bir parça olan bu mekan sizin! 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da, yüz binler fetih ruhuyla Atatürk Havalimanı'nda, yüz binler Millet Bahçesi'nde buluşacak. Ben tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı; muhteşem bir atmosferde, şölen havasında gerçekleştirilecek olan Fetih Kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Törenimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLET BAHÇESİ'NE TAM 145 BİN 300 AĞAÇ DİKİLECEK. İSTANBUL'UN MERKEZİNDE 5 MİLYON 61 BİN METREKARELİK YEŞİL BİR KORİDORA DÖNÜŞECEK"

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak çalışmalara değinen ve Millet Bahçesi'nin Türkiye'nin gurur tablosu olacağını söyleyen Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Millet Bahçemiz tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak. Milyonların bir arada piknik yapacağı, spor yapacağı, yürüyüş yapacağı, bisiklet kullanacağı, kitap okuyacağı, dinleneceği, nefes alacağı bu eser ülkemizin gurur tablosu olacak. Buraya tam 145 bin 300 ağaç dikilecek. İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her şeyi bulabileceği bir mekan olacak. İstanbullular evlerinden uzaklaşmadan, şehir dışında dinlenecek, alan bulma telaşına düşmeden doğayla buluşacak. Burada bilim merkezimizde gençlerimiz deneyler yapacak, robotik çalışacak, yazılım üretecekler. Müzelerimiz olacak, sanatseverler buralarda eserlerini sergileyecek. İstanbul'un kalbi, Türkiye'nin kalbi burada, millet bahçemizde atacak. Öyleyse haydi İstanbul! Fethin coşkusunu birlikte yaşamaya! Haydi Türkiye! Cumhurbaşkanımızla beraber, fidanlarımızı toprakla buluşturmaya."

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

Bakan Kurum, vatandaşları Millet Bahçesi'ndeki Fidan Dikim Töreni'ne davet etti
Bakan Kurum, vatandaşları Millet Bahçesi'ndeki Fidan Dikim Töreni'ne davet etti
Bakan Kurum, vatandaşları Millet Bahçesi'ndeki Fidan Dikim Töreni'ne davet etti
Bakan Kurum, vatandaşları Millet Bahçesi'ndeki Fidan Dikim Töreni'ne davet etti

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Kaynak: İHA

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