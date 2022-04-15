Bakan Nebati: "Enflasyonun üstesinden geleceğiz" - Son Dakika
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Bakan Nebati: "Enflasyonun üstesinden geleceğiz"

15.04.2022 15:21
Bakan Nebati: "Enflasyonun üstesinden geleceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, "Döviz kurları kontrol altında, enflasyonun üstesinden geleceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, "Döviz kurları kontrol altında, enflasyonun üstesinden geleceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Atakum Sanat Merkezi'nde Samsun iş dünyasıyla buluştu. Burada bir konuşma yapan Bakan Nebati, "Kur kontrolümüz altında. Tam ülkenin beklediği. Öngörülebilir bir durumdayız. Sorun enflasyon. Enflasyon bizi üzüyor. Bunu sorun olarak görüyoruz. Bizim özgüvenimiz yüksek. Ne yaptığımızı biliyoruz. Enflasyonun üstesinden geleceğiz. Enflasyon dünyanın en önemli problemlerinden birisi haline geldi. Bunu kalıcı olarak ortadan kaldıracağız" diye konuştu. - SAMSUN

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Samsun, Döviz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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