Bakan Soylu, Belçika Krallığı Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Sekreteri Mahdi ile bir araya geldi - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belçika Krallığı Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Sekreteri Sammy Mahdi ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Belçika Krallığı Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Sekreteri Sammy Mahdi'yi makamında ağırladı. Bakan Soylu ile Mahdi'nin görüşmesi, kısa bir sohbetin ardından basına kapalı olarak gerçekleşti. Afganistan ve Suriye'de yaşanan insani kriz, düzensiz göçle mücadele, terör ve organize suçlarla mücadele konularında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirileceği öğrenildi. - ANKARA