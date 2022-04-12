Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun sorularının muhatabının Göç İdaresi olmadığını bildirdi - Son Dakika
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Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun sorularının muhatabının Göç İdaresi olmadığını bildirdi

12.04.2022 14:19
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun sorularının muhatabının Göç İdaresi olmadığını bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği soruların muhatabının Göç İdaresi Başkanlığı olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği soruların muhatabının Göç İdaresi Başkanlığı olmadığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti. Aday adaylığını tarif ederken 'devleti iyi tanıması gerekiyor' diyorsunuz ya. Anlaşılan iki belediye başkanın dengeni bozmuş." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi ile ilgili sorduğu 3 sorunun da muhatabının Göç İdaresi Başkanlığı olmadığını vurgulayan Soylu, "Vatandaşlık sorusunun muhatabı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da 'yamakların' bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun sorularının muhatabının Göç İdaresi olmadığını bildirdi - Son Dakika


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