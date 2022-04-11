Son dakika... Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu her zaman ki gibi saçmalamış. O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin" - Son Dakika
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Son dakika... Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu her zaman ki gibi saçmalamış. O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin"

11.04.2022 16:09

Son dakika habere göre Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu her zaman ki gibi saçmalamış.

Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu her zaman ki gibi saçmalamış. O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'nın görevini yerine getirmediğini ifade ettiği ve bazı sorular yönelttiği mesajına yönelik konuşarak "Kılıçdaroğlu her zaman ki gibi saçmalamış. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığının 9'uncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle Göç İdaresi Başkanlığından bir heyeti makamında ağırladı. Ağırlama esnasında konuşan Bakan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı hakkında yaptığı paylaşımda "Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde" ifadelerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun SGK'da görev yaptığı zamanların hesabını vermesi gerektiğini söyleyen Soylu, "O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin" ifadelerini kullandı.

"O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin"

Kılıçdaroğlu her zaman ki gibi saçmalamış. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O kendi SGK genel müdürlüğü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığını idare ediliyor zannediyor. Bu eski Türkiye değil. Göç İdaresi Başkanı onun illegal bir şekilde SGK'ya taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin. Kimleri oraya taşıdığının bedelini ödesin. Göç İdaresi, tarihinin en büyük mücadelesini gösteriyor, sahil güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyor. Karaçalmak, iftira atmak her zamanki karakterleridir. Ne kadar yabancı gelmiş? Nereden geçmiş? Nasıl geçmiş? Nasıl olmuş? Bir takım sorular soruyor. O soruların cevapları verildi Türkiye'de" diye konuştu.

Son dakika... Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu her zaman ki gibi saçmalamış. O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin
Son dakika... Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu her zaman ki gibi saçmalamış. O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin
Son dakika... Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu her zaman ki gibi saçmalamış. O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin
Son dakika... Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu her zaman ki gibi saçmalamış. O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Bakan Soylu: 'Kılıçdaroğlu her zaman ki gibi saçmalamış. O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu her zaman ki gibi saçmalamış. O bir kere SGK Başkanlığında Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin" - Son Dakika
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