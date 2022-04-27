Bakan Kurum: "36 bin konut ile cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya'da yapmış olduk" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "36 bin konut ile cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya'da yapmış olduk"

27.04.2022 00:58

Bakan Kurum: "36 bin konut ile cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya'da yapmış olduk" "Hamt olsun hiçbir afetin altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalmamıştır" "Ödemeler Eylül 2022 itibari ile başlayacak.

Bakan Kurum: "36 bin konut ile cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya'da yapmış olduk"

"Hamt olsun hiçbir afetin altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalmamıştır"

"Ödemeler Eylül 2022 itibari ile başlayacak. Faizsiz bir şekilde 18 yıl eşit taksitle ödemelerini gerçekleştiriyor olacaklar"

"Aslında büyük bir dönüşümü gerçekleştirmiş olduk"

ELAZIĞ - Vatandaşların beklentilerini ve hayallerini boşa çıkarmadıklarını dile getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Toplamda 24 bin 900 konut yapımı planlandı. Toplamda 36 bin konut yapılarak cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya'da yapmış olduk" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, programları çerçevesinde Elazığ'a geldi. Elazığ Valiliğine geçen bakanlar şeref defterini imzaladıktan sonra İl Değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında Bakan Kurum açıklamalarda bulundu.

Elazığ'da yaşanan depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Bakan Murat Kurum, "Tüm Türkiye olarak yasa boğulmuştuk. Bizde o gün için bakanımız, ilgili kurum ve kuruluşumuzla Elazığlı kardeşlerimizin yarasını sarmak için bir seferberlik ruhu ile cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde harekete geçtik. Enkaz alanlarında mahalle mahalle, sokak sokak Elazığlı kardeşlerimizle bir arada olduk. Onlara sözler vermiştik. Tüm kardeşlerimiz bize inandılar, güvendiler. Bizde bundan önce olduğu gibi yine onların emeklerini beklentilerini hayallerini boşa çıkarmadık. Toplamda 24 bin 900 konut yapımı planlandı. Elazığ ve Malatya'da toplamda 36 bin konut yapılarak cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya'da yapmış olduk" diye konuştu.

"Faizsiz bir şekilde 18 yıl eşit taksitle ödemelerini gerçekleştiriyor olacaklar"

Elazığ genelinde çok önemli bir deprem dönüşümü gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Aynı zamanda belirlemiş olduğumuz rezerv alanlarda da yeni uydu kentleri yapımını yağmış olduk. Bu çerçevede konutlarımızın yaklaşık 18 bin konutumuzu teslim ettik. Etaplar halinde de teslim süreci devam ediyor. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşümle ilgili ödemeleri nasıl olacağıyla ilgili bir beklentileri vardı. Onu da bugün yapmış olduğumuz istişarelerde hep birlikte karar vermiş olduk. Bu çerçevede konut bedelleri AFAD'da vermiş olduğumuz hak sahipleri ile vatandaşlarımızın almış olduğu konutların yakın bedeller olacak. Ödemeleri de Eylül 2022 itibari ile başlayacak. Faizsiz bir şekilde 18 yıl eşit taksitle ödemelerini gerçekleştiriyor olacaklar. Bu da deprem dönüşümünde vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına attığımız bir adımdı. Hak sahibi olamayanlar, yine ikinci evi olanlar gibi problemler vardı. O günkü yapmış olduğumuz işlevlerde böyle bir çözümü bulmuştuk. Aslında büyük bir dönüşümü gerçekleştirmiş olduk. Biz her afete gidiyoruz. Hamt olsun hiçbir afetin altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalmamıştır. Cumhurbaşkanımız talimatı çerçevesinde vatandaşımızla birlik beraberlik ruhu içerisinde bu çalışmaları yürüttük. Bundan sonrada aynı anlayışla çalışacağız. Biz Elazığ ve Malatya'ya geldiğimizde Antalya'ya, Giresun'a, Kastamonu'ya gittiğimizde artık kendi memleketimize gitmiş gibi hissediyoruz. Burada aylarca, günlerce kaldık. Onlarda bizi bağrına bastı. Şimdide 22 Ocak'ta çektiğimiz acının hüznün yerini mutluluğa bırakacağını hep birlikte şahit olacağız. Hep birlikte vatandaşlarla iftar düzenleyeceğiz. Ailelerimize ziyarette bulunacağız. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum: 36 bin konut ile cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya'da yapmış olduk
Bakan Kurum: 36 bin konut ile cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya'da yapmış olduk
Bakan Kurum: 36 bin konut ile cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya'da yapmış olduk
Bakan Kurum: 36 bin konut ile cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya'da yapmış olduk

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: '36 bin konut ile cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya'da yapmış olduk' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kurum: "36 bin konut ile cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya'da yapmış olduk" - Son Dakika
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