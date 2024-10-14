Bakan Tunç'tan Narin Güran Açıklaması

Politika

Anayasa ile ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf\'un helal sertifikası var mı?

Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu

Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü eşi ve kayınpederi yaralı

Bakan Tunç: (Narin Güran ile ilgili) "Kimin hangi dakikada nerede olduğu, kimlerle kimin beraber olduğu belirlendi"

"Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. Oda oda herkesin nerede olduğu baz kayıtlarında belli."

"Anayasa ilk 4 maddesi ile ilgili bir tartışmamız olamaz."

"İlk 4 madde tartışılmadan usulde anlaşılarak yeni anayasa çabası var. bu çabayı baltalamak isteyenler meclis başkanımızın bahsetmediği şeyleri başka yerlere çekiyor. İlk 4 madde ile ilgili tartışma söz konusu olamaz"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme açıklamalarda bulundu.