Bakan Tunç: (Narin Güran ile ilgili) "Kimin hangi dakikada nerede olduğu, kimlerle kimin beraber olduğu belirlendi"
"Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. Oda oda herkesin nerede olduğu baz kayıtlarında belli."
"Anayasa ilk 4 maddesi ile ilgili bir tartışmamız olamaz."
"İlk 4 madde tartışılmadan usulde anlaşılarak yeni anayasa çabası var. bu çabayı baltalamak isteyenler meclis başkanımızın bahsetmediği şeyleri başka yerlere çekiyor. İlk 4 madde ile ilgili tartışma söz konusu olamaz"
ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Bakan Tunç'tan Narin Güran Açıklaması - Son Dakika
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