Bakan Uraloğlu'ndan Siirt'e Müjde - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Uraloğlu'ndan Siirt'e Müjde

Bakan Uraloğlu\'ndan Siirt\'e Müjde

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Siirt'te demir yolu projesinin yatırım programına alındığını açıkladı.

19.04.2025 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Valiliği'ni ziyaret etti.

Siirt Valiliğini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Vali ve protokol üyelerince karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Karayollarında devam edilen 8 tane projenin daha olduğunu belirtti. Bakan Uraoğlu, "Önümüzdeki yıllarda bitirdiğimiz Siirt şehir geçişinden Eruh yoluna kadar birçok proje var. Onların da son durumunu değerlendirmiş olduk. Karayolları Genel Müdürlüğü dahil olmak üzere bakanlığımızın, ilimize AK Parti hükümetleri döneminde yapmış olduğumuz 37 milyar liralık bir yatırım var. Ama biz bu sefer önemli bir müjdeyi, önemli bir bilgiyle Siirt halkımızla paylaşmış olduk. Siirt'in talebi olan Siirt- Kurtalan arasındaki demir yolunun başlatılması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Siirt Kurtalan arasındaki yaklaşık 34 kilometrelik demir yolunu bu sene yatırım programına aldık. Hızlıca buradaki ihaleyle ilgili çalışmaları başlattık ve inşallah önümüzdeki ay yani Mayıs ayının 28'inde ihalesini yapacağız ve ihale sürecini tamamladıktan sonra yaz içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şantiyeleri kurup, inşallah 2025 yılında bir kazma vurmayı planlıyoruz. Siirtimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Siirt Güres Caddesi'nde ki esnafı ziyaret edip esnafla sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Bakan Uraloğlu, programını tamamlayarak ilden ayrıldı. - SİİRT

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Siirt Valiliği, Kurtalan, Politika, Ekonomi, siirt, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu'ndan Siirt'e Müjde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:10:40. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu'ndan Siirt'e Müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement