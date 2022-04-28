BAKAN VARANK: MUHALEFETİN VİZYONSUZLUĞUYLA KAYBEDECEK BİR SANİYEMİZ YOK (3) - Son Dakika

BİRİLERİ, TÜRKİYE'Yİ ESKİ KARANLIK GÜNLERİNE NASIL DÖNDÜREBİLİRİZ DERDİNDE'

Altınova Tersaneler Bölgesi'ne gelerek burada SANMAR Denizcilik tarafından üretilen 2 römorkörün teslimi ve 1 römorkörün denize indirilmesi törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra partisinin il başkanlığı tarafından Uygulama Oteli'nde düzenlenen 'Gönül Sofrası' iftar programına katıldı. Burada konuşan Varank, CHP'nin Gezi davasına tepki göstermesini eleştirerek, "Gördüğünüz gibi, biz yatırımın üretimin nasıl arkasında dururuz, nasıl ülkemizi kalkındırırız, bunun derdindeyiz. Ama maalesef birileri de Türkiye'yi eskinin karanlık günlerine nasıl döndürebiliriz onun derdinde. İftar sofrasındayız. Ben gerçekten bu konuları açmaktan hicap duyuyorum. Ama öyle şeyler yaşıyoruz ki maalesef bunlara cevap vermek mecburiyetinde kalıyoruz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkanvekili bir mahkeme kararı sonrası gezi süreciyle ilgili neler söyledi, Cumhurbaşkanımıza hangi hakaretleri yaptı, muhtemelen sizler de takip etmişsinizdir. Bu ülkedeki gezi hadisesi, aslında bu ülkeye kurulmuş tuzakların en büyüklerinden bir tanesiydi. Gezi döneminde kendilerini çevreci olarak göstermeye çalışan bir güruh insan vandallıkla yakıp yıkmayla 'Biz acaba bu iktidarı nasıl deviririz' bunun derdine düştüler. Bunu o zaman itiraf da ettiler. Açın bakın o zaman ki gazeteleri televizyonları, neler söylüyorlardı. 'Hadi 3 gün daha direnelim, bu iktidarı devireceğiz' diyorlardı. 'Hadi Taksim Meydanı'nı işgal edelim, biraz daha burayı işgal altında tutalım, bu iktidardan kurtulacağız' diyorlardı. Yani meşru seçilmiş bir iktidarı gayrı meşru yollarla nasıl devireceklerini kendileri itiraf ediyorlardı. Şimdi çıkmış diyorlar ki 'Gezi zamanı bizim yaptığımız şeyler özgürlükle alakalıydı'. Bunu kimseye yutturamazsınız. Gezi'de ne yaptığınızı biz gayet iyi biliyoruz. Her tarafı yakıp yıktığınızı, kamu malına zarar verdiğinizi, otobüsleri kamu binalarını nasıl tahrip ettiğinizi biz çok iyi hatırlıyoruz" dedi.

'BUNLARIN DERDİ NE ÇEVRE, NE AĞAÇ, NE YEŞİLLİK'Gezi olaylarında eylemcilerin, iş makineleriyle Başbakanlık ofisini işgal etmeye çalıştığını söyleyen bakan Varank, "Ben o zaman Başbakanlık'ta çalışıyordum. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'ndan aşağı iş makineleri ile gelip Başbakanlık ofisini işgal etmeye kalktılar. Bu mu özgürlük? Bu mu çevreden yana olmak? Şimdi onları yapanlar mahkemeden gerekli cezayı aldıklarında 'Adalet Bu mu?' diyorlar. Evet, adalet bu. Mahkeme sizin lehinize karar verdiğinde adaleti kabul ediyorsunuz, sizin aleyhinizde karar verildiğinde adaleti kabul etmiyorsunuz. Böyle bir anlayış olmaz. Gerçekten şunu söylememiz lazım. Bunlar gerçekten özgürlükçü olsalardı, bundan önceki belediye döneminde nasıl ağaç katliamları bu şehirde yapıldı, onların hesabını sorarlardı. Eğer bunlar gerçekten çevreci olsalardı İstanbul'da Beşiktaş'ta canım yüzyıllık çınarlar kesildiğinde bir tanesi ses çıkarırdı. Ama hiçbirinden ses gelmedi. Bunların derdi ne çevre, ne ağaç, ne yeşillik. Bunların derdi bu iktidarı öyle veya böyle devirmenin derdinde olmak. Ama biz bunlara müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.'BİZ HANGİ KİRLİ İTTİFAKLARLA ONLARIN SEÇİMLERİ KAZANDIKLARINI BİLİYORUZ'İstanbul Büyükşehir Belediyesi personellerinden bir kişinin terör örgütü üyeleriyle fotoğrafının bulunduğunu ifade eden Bakan Varank, "Bu kişi sosyal hizmetlerle ilgili faaliyetler görevinde bulunan ve yeni dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilen bir kişi ve Kandilde PKK'lılarla bu kişinin dağda çekilmiş kalaşnikoflu fotoğrafı var. Bakınız bu arkadaşlar sözde demokrasi namına belediyelerde seçime girip seçimi aldıklarını iddia ediyorlar. Ama biz hangi kirli ittifaklarla onların o seçimi kazandıklarını biliyoruz. Nasıl terör örgütü mensuplarıyla iş birliği yapıp seçimlerde beraber hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Nasıl terörden yana duran partilerle beraber iş tuttuklarını biz gayet iyi biliyoruz. İşte bugün o belediyeye aldıkları terör örgütü üyeleriyle fotoğrafları çıkan insanlar aslında o iş birliğinin bir diyeti mesabesinde. Biz Türkiye'yi kardeşlikle birlikle beraberlikle büyütmekte kararlıyız. Biz bu ülkeye güvenen bu ülkeye inanan bu bayrağa saygı duyan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyan herkesle beraber hareket ederiz. Ama bayrağımıza saygı duymayan terör örgütleriyle iş tutanlarla bizim işimiz olmaz. Allah'ın izniyle işte bu ülkenin bayrağına saygı duyanlarla birlikte biz bu yolculuğa aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.'ENFLASYONDA YAŞADIĞIMIZ SÜREÇLER GERÇEKTEN HEPİMİZE ACI VERİYOR'?Ekonomide birtakım sıkıntılar olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Evet, birtakım sıkıntılar var. Enflasyonda yaşadığımız süreçler gerçekten hepimize acı veriyor. Ama şunu da bilmemiz lazım. Bunların büyük bir çoğunluğu maalesef emtia fiyatlarındaki artışlarından, enerji fiyatlarındaki artışlarından, yurt dışındaki gelişmelerden kaynaklanıyor. İşte biz bunlarla nasıl mücadele edebiliriz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Biz birçok vatandaşımıza elektrik ve doğal gaz desteği veriyoruz. Ama hatırlayın muhalefet biz sosyal yardım yaptığımızda 'Siz vatandaşları hazırcılığa alıştırıyorsunuz' diyordu. Biz yardım yaptığımızda 'Bunlar makarnacı, kömürcü' diye vatandaşlarımıza hakaret ediyorlardı. Şimdi 'sosyal devlet nerede' diyorlar. Bunları görmeyen, duymayan muhalefet güya bir tiyatro oynuyor, şov yapıyor, güya elektrik faturasını ödemediği için evinin elektrikleri kesiliyor. Ondan sonra bu şovu devam ettirmek için Ankara Keçiören'de bir eve gidiyor. Bakıyorsunuz aslında evin elektrikleri açık, Kılıçdaroğlu gitmeden önce ışıkları kapatmışlar, Kılıçdaroğlu gittikten sonra da ışıkları açmışlar. Böyle tiyatrolarla siyaset yapılmaz. Biz 2 milyon 500 bin vatandaşımıza elektrik ve doğal gaz desteği veriyoruz. Madem faturalardan bu kadar şikayetçi, ben Kılıçdaroğlu'na buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum. Gitsin kendi belediyelerine baksın. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Şu anda su faturalarından dolayı kaç tane abonenin suyu kesilmiş. 2021 yılında 400 binden fazla sayaç İstanbul'da suya kapatılmış. Madem siz vatandaşı düşünüyorsunuz, verin talimatı belediyenize sudan para almasınlar" diye konuştu. Yalova'daki programlarını tamamlayan Bakan Varank, karayoluyla İstanbul'a geçti.

Görüntü dökümü----------------------

-Bakan Varank'ın konuşması

Haber: Mehmet İNAN Kamera: Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,