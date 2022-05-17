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Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Arapça tweet cevabı - Son Dakika
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Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Arapça tweet cevabı

17.05.2022 15:26
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Arapça tweet cevabı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Ankara Ofisi açılışında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Arapça attığı tweete tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Ankara Ofisi açılışında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Arapça attığı tweete tepki gösterdi. Muhalefetin Türkiye'ye yatırım yapan ülkeleri coğrafyalarına göre ayırdığına vurgu yapan Bakan Varank, "Bu bir faşizmdir" dedi.

Konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının muhalefetin bu faşizme varan eleştirilerine tepki göstermesi gerektiğini belirten Bakan Varank,"Yatırımcılar arasında faşizme varan, ifadeleri görebiliyoruz. Bugün Türkiye'de en fazla yatırım yapan ülke hangisi Hollanda. Arkasından kim geliyor Almanya. Kimse Hollanda'ya Almanya'ya hiç bir şey demezken, Hollandaca Almanca tweet atmazken, söz konusu Orta Doğu'dan Arap ülkelerinden bir yatırımcı olunca 'Vay efendim Türkiye'ye neden Arap yatırımcı geliyor. Neden Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapıyor' diye eleştiri yapıyorlar. Değerli arkadaşlar bu faşizmdir" ifadelerini kullandı.

"Biz hükümet olarak elbette yatırımcılar arasında ayrım yapmıyoruz"

Türkiye olarak yatırımcılar arasında ayrım yapmadan ülkeyi kalkındırmak hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Bakan Varank, "Biz hükümet olarak elbette yatırımcılar arasında ayrım yapmıyoruz. Ama sivil toplum kuruluşlarımızın da buradaki yabancı yatırımcıların tamamını koruması lazım. Bakıyorsunuz Türkiye'de iş yapan firmalara çok ağır eleştiriler var. İşte 'Biz iktidara gelince şöyle mallarını kamulaştıracağız, böyle mallarını kamulaştıracağız' diyorlar. Bu firmalar TUSİAD'ın üyesi, yeri geldiğinde TUSİAD hükümeti eleştiriyor da neden kendi üyelerinin haklarını korumuyor. Biz siyasette bunun mücadelesini veriyoruz ama sivil toplum kuruluşlarının da bunun mücadelesini vermesi lazım" açıklamasında bulundu.

Bakan Varank'a açılışta TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ile Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Konya Milletvekili Ziya Altunyıldız da eşlik etti. - ANKARA

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Arapça tweet cevabı - Son Dakika


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