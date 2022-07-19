Bakan Yanık, Azerbaycan Devlet Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Yanık, Azerbaycan Devlet Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü

19.07.2022 16:28

- Bakan Yanık, Azerbaycan Devlet Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakü'de Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile görüştü.

- Bakan Yanık, Azerbaycan Devlet Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü

BAKÜ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakü'de Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile görüştü.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, temaslarına devam ediyor. Yanık, Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile bir araya geldi.

Görüşmede Azerbaycan ve Türkiye toplumunun birbiri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Bakan Yanık, "Bizim tarihten beri devam eden ve hiç kopmayan derin, sarsılmaz bağlarımız var. Biz o bağları şehitlerimizin topraklarımızda bıraktığı kanla oluşturmuş durumdayız. Dolayısıyla, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki sosyal, siyasal, ekonomik, ticari bağlardan önce bunları kuvvetlendiren, bunları tesis eden bir tarihsel bağlarımız var. Biz bugün de bundan sonra da Türkiye olarak Azerbaycan'la olan ilişkilerimizi son derece önemsiyoruz" dedi.

Türk vatandaşlarının Azerbaycan'ı kendi evi gibi gördüğünü ifade eden Yanık, "Dolayısıyla bu hissiyatla bakıyoruz, bu duyguyla bakıyoruz ve inşallah hem Türkiye'nin kalkınması hem Azerbaycan'ın kalkınması sizin de işaret ettiğiniz gibi uluslararası planda da bölge anlamında da bir barış bölgesi tesis etmesi, bir güvenlik bölgesi tesis etmesi, mazlumların, mağdurların yüzünü çevirdiğinde kendisini güvende hissedeceği bir yer tesis etmesi, bir bölge tesis etmesi açısından son derece önemli. Bugün Azerbaycan ve Türkiye olarak bu işbirliğinin, bu kader ortaklığının hem ülkelerimiz hem bölgelerimiz ve aynı zamanda dünya uluslararası toplum açısından da ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve bunu geliştirmek için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Bakü temasları çerçevesinde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

21 Temmuz tarihine kadar Azerbaycan'da temaslarda bulunacak olan Yanık, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa kentini de ziyaret edecek.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yanık, Azerbaycan Devlet Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü - Son Dakika

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