Bakan Yardımcısı Gizligider Çeltik Hasadında - Son Dakika
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Politika

Bakan Yardımcısı Gizligider Çeltik Hasadında

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Çankırı'da çeltik hasadına katıldı ve çiftçilerin taleplerini dinledi.

11.10.2024 21:45
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Bakan Yardımcısı Gizligider Çankırı'da çeltik hasadına katıldı

ÇANKIRI - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çankırı'da çeltik hasadına katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çankırı'daki çeşitli programlarının ardından Merkez ilçesine bağlı Karadayı köyünde yapılan çeltik hasadına katıldı. Bakan Yardımcısı Gizligider, yaklaşık 10 dönümlük alanda ekili olan çeltiği hasat işlemi için biçer dövere bindi. Bakan Yardımcısı Gizligider, daha sonra çeltik için uygulanan diğer işlemleri çiftçiden dinledi. Tırmıkla karıştırma ve kurutma işlemini yapan Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider çiftçilerin taleplerini de dinledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Gizligider Çeltik Hasadında - Son Dakika

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