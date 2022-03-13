BAL-GÖÇ genel kurulu ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

BAL-GÖÇ genel kurulu ertelendi

13.03.2022 16:38
BAL-GÖÇ genel kurulu ertelendi

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (BAL-GÖÇ) 18. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, başkan adaylarının kararıyla başka bir tarihe ertelendi.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (BAL-GÖÇ) 18. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, başkan adaylarının kararıyla başka bir tarihe ertelendi.

Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda gerçekleşen BAL-GÖÇ 18. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, yeni üyelerin aidatlarını ödedikleri halde divan heyeti tarafından oy kullandırılamayacağı açıklanınca kısa süreliğine gergin anlar yaşandı. Genel kurulda oy kullanabilecekleri halde listede isimleri görünmeyen üyeler, duruma tepki gösterdi. Genel kurul toplantısı adayların ortak kararı ile ilerleyen bir tarihe ertelendi. - BURSA

BAL-GÖÇ genel kurulu ertelendi
BAL-GÖÇ genel kurulu ertelendi

YORUMLAR
500
Son dakika! Seyhan destekliyor, kadınları üretip kazanıyor Son dakika! Seyhan destekliyor, kadınları üretip kazanıyor Bolivya'da Ukraynalı çiftin ülkeye girişini engelleyen göç idaresi yetkilileri kovuldu Bolivya'da Ukraynalı çiftin ülkeye girişini engelleyen göç idaresi yetkilileri kovuldu

Osmangazi, Merinos, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BAL-GÖÇ genel kurulu ertelendi - Son Dakika


Son Dakika
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 16:44:25. #1.12#
SON DAKİKA: BAL-GÖÇ genel kurulu ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement