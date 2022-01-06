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Başkan Aksoy muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Aksoy muhtarlarla bir araya geldi

06.01.2022 16:41
Başkan Aksoy muhtarlarla bir araya geldi

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Muhtarlara hizmet ve projelerini anlatan Başkan Aksoy, tüm mahalleleri parke taşı ile buluşturacaklarının müjdesini verdi.

Bozova'nın gelişmesi ve kalkınması için büyük çaba sarf eden Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Belediye Meclis Toplantı Salonunda ilçedeki kırsal ve merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu. Burada açıklamada bulunan Başkan Aksoy, "Tüm mahallelerimize eşit hizmet anlayışı ile imkanlar doğrultusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bozova Belediyesi olarak hem merkezde hem kırsalda her zaman sizin yanınızdayız. Herkesin bir hobisi var benim hobimde halkımıza hizmet etmektir' diyerek muhtarlarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ve bölge bölge tüm mahalle muhtarları ile buluşacaklarını söyledi.

Muhtarların dile getirdiği sorun ve talepleri dinleyerek not alan Başkan Aksoy ve ekibi, bu konuların çözümü için gerekli birimlere talimat verdi. Bu arada, toplantıya katılan muhtarlar hem taleplerini hem de aldıkları hizmetten dolayı Başkan Aksoy'a teşekkür ettiler.

Düzenlenen toplantıya Bozova Belediye Başkan Yardımcıları İlhan Ziro ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Aksoy ile teknik ekibin de yer aldığı toplantıya merkez Gölbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Özgül, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Ali Akgün, Kırmızıpınar Mahalle muhtarı Hüseyin Albayrak, Mülkören Mahalle Muhtarı Salih Keser, Soğukkoyu Muhtarı Mustafa Polat, Argıncık Mahalle Muhtarı İsmail Şahin, Kındırali Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Aydoğdu, Üçdirek Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan, Tunalı Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Baydil, İkiz Mahalle Muhtarı Hüseyin Kanat, Kızlar Mahalle Muhtarı Mehmet Bayram, Tozluca Mahalle Muhtarı Mehmet Akcan, Boztepe Mahalle Muhtarı Ali Ataş, Akmağara Mahalle Muhtarı Zeynel Halhallı, Aylan Mahalle Muhtarı Ahmet Altun, Denizbacı Mahalle Muhtarı Halil Can, Büyükhan Mahalle Muhtarı İbrahim Kılıç, Kılçık Mahalle Muhtarı Müslüm Verdü katıldı. - ŞANLIURFA

Başkan Aksoy muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Aksoy muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Aksoy muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Aksoy muhtarlarla bir araya geldi

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Suphi Aksoy, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Aksoy muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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