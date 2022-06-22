Konya Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları

22.06.2022 12:38
Konya Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları

Konya Büyükşehir Belediyesinin, 2022 yatırım programı kapsamında bu yıl 31 ilçedeki sorumluluk sahasında mahalle yolları ve sıcak asfalt çalışmalarının yanında parke desteğini sürdürdüğü bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin, 2022 yatırım programı kapsamında bu yıl 31 ilçedeki sorumluluk sahasında mahalle yolları ve sıcak asfalt çalışmalarının yanında parke desteğini sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçelerdeki yollara bu yıl 900 milyon lira yatırım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirde yaşayan herkesin mutluluğunu ve refahını artırmak için çalıştıklarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"31 ilçemizde sorumluk sahamızda bulunan yolların tamamında hemşehrilerimize daha kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için çalışıyoruz. 2022 yılı yatırım programımız kapsamında sadece ilçelerimizdeki yollara bu yıl 900 milyon lira yatırım yapıyoruz. 596 kilometre mahalle yolu yapım çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, ilçe merkezlerinde ihtiyaç olan bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarımızı ve tüm ilçelerimize parke desteğinde bulunuyoruz."

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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