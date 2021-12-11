Üye Girişi
Başkan Başol Ormanlı'da halkla buluştu - Son Dakika

Başkan Başol Ormanlı'da halkla buluştu

11.12.2021 17:33
Başkan Başol Ormanlı'da halkla buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, düzenlediği birlik ve beraberlik kahvaltısında Ormanlı halkı ile bir araya geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, düzenlediği birlik ve beraberlik kahvaltısında Ormanlı halkı ile bir araya geldi. Başol burada yaptığı konuşmada Ormanlı'ya yapılan hizmetleri anlattı.

Ormanlı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Birlik ve beraberlik' kahvaltısı bu sabah Ormanlı Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kahvaltıya AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, il genel ve belediye meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile yaklaşık bine yakın vatandaş katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan programda konuşan AK Parti Ormanlı Belde Başkanı Varol Aksoy, 6 ay önce göreve getirildiğini belirterek Ormanlı'nın gelişmesi ve daha fazla hizmet alması için çalışacaklarını söyledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ise konuşmasında, Ormanlı Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını belirterek Başkan Bayram Başol'un gecesini gündüzüne katarak Ormanlı için çalıştığını söyledi. Demirtaş konuşmasında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye'ye yönelik gerek dışarıdan ve gerekse içeriden terör örgütleri ile başta olmak üzere ekonomik alana varıncaya kadar saldırılar yapıldığını ve bu zor günlerin birlik beraberlik içerisinde atlatılacağına inandığını vurguladı.

Demirtaş'ın ardından kürsüye çıkan Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Ormanlı'nın bir evladı olarak beldede son dönemlerde yapılmaya başlanan hizmetlerle gurur duyduğunu ifade etti. 2014 yılında göreve geldikten sonra tüm mahallelerde alt yapı başta olmak üzere bir çok çalışmaya imza attıklarını anlatan Başol, kahvaltının yapıldığı Kültür ve Sanat Merkezi'ni hayata geçirerek Ormanlı halkının önemli bir ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Başol, göreve gelir gelmez yaşanan sel felaketinde yıkılan Ormanlı köprüsünün Almanya Ormanlılılar Derneği, Ormanlı esnafı ve Belediye'nin çalışmaları ile çok kısa bir zaman içerisinde yapıldığını belirtti. Görev yaptığı süre içerisinde eğitim alanında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başol, beldeyi zorunlu görev bölgesi içerisine aldırarak Ormanlı'da ki okullara kaliteli öğretmenlerin gelmesini sağladıklarını dile getirdi. Pandemi sürecinde Ormanlı halkının yanında yer aldıklarını belirten Başol, maske ve dezenfektan bulunamadığı dönemde Ormanlı Belediyesi olarak kendi imkanları ile 12 bin maske üretim temin ettikleri dezenfektanlarla kimseyi mağdur bırakmadıklarını söyledi. Temmuz ayında yaşanan sel felaketinin ardından 2 gün içerisinde devlet kurumları ve kardeş belediyelerin destekleri ile esnafların yardımına koştuklarını ve Ormanlı Pazarını açtıklarını hatırlatan Başol, hemen akabinde de büyük projeleri takip ettiklerini dile getirdi. Başol konuşmasında "Bazen felaketler güzel şeylere de vesile oluyor. Biz Ormanlı'da dere ıslah çalışmalarının yapılması için yıllardır mücadele verdik. Bu salonlarda toplantılarımızda yetkililerden aldığımız bilgiler doğrultusunda ıslah çalışmaları başlıyor, yapılacak dedik ama bir türlü olmamıştı. Sel felaketinin ardından dere ıslah projesinin ihalesi hemen yapıldı ve müteahhit gördüğünüz gibi çalışmalarını sürdürüyor. Derenin üst kısmına gölet yapılacak. Bu sayede hemen suyun akışı yavaşlatılacak hem de bu su içme suyu olarak değerlendirilecek. Dere ıslah çalışması ile birlikte yaklaşık 4 dönüm alanda çevre düzenlemesi yapıp kafeteryası, oturma alanları ve gezinti alanları ile sizlerin hizmetine sunacağız. Yine arka tarafta daha büyük bir alanda millet bahçesi projemizi hayata geçireceğiz. Ormanlı halkının dinlenebileceği, nefes alabileceği, çay içip yemek yiyebileceği güzel alanlar oluşturacağız" dedi.

Sel felaketinin ardından Karayolları'nın 2 kilometrelik alanda yapacağı çalışma için ihalenin gerçekleştiğini ve 3 ayrı yere menfez ve yolun tamamının da sıcak asfalt yapılacağını aktaran Başol, en büyük isteğinin ise Kızılcapınar- Alaplı arasındaki karayolunun hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Ormanlı'da bin 300'ün üzerinde ilk, orta ve liselerde eğitim öğrenim gören öğrenci olduğunu anlatan Başol, ilçe başkanı Saffet Bozkurt ile yaptıkları girişimler sonucunda Spor Bakanı ile görüşerek beldeye spor salonu kazanılmasını sağladıklarını söyledi. Spor salonu ihalesinin İl Spor Müdürlüğü tarafından yapılacağını ve kısa sürede çalışmalara başlanacağını aktaran Başol, yine ilçe başkanı Saffet Bozkurt'un girişimleri spor salonunun hemen yanına dört derslikli bir ana okulu yapılacağını söyledi.

Başkan Başol Ormanlı için en büyük hayalinin Ereğli'de mücadelesi verilen Eğitim Kampüsü projesi dahilinde Ormanlı Beldesi'ne de bir fakülte kazandırılması gerektiğini belirterek, bunun için mücadele edeceğini belirtti. Salondaki kalabalığın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Başol, kapısının tüm Ormanlı halkına 7 gün 24 saat açık olduğunu söyleyerek, katılan herkese teşekkür etti. Başol ayrıca kadınlara da seslenerek yakın bir zaman içerisinde kendileri için Ormanlı Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğlence düzenleyeceğini söyledi.

Programda son olarak konuşan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ise Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'un birileri gibi cek-caklarla değil yaptıklarını anlatarak dolu dolu bir konuşma yaptığını söyledi. Görev süresi sona erdiğinde herkesin arkasından "Allah razı olsun" demesi için çaba gösterdiklerini dile getiren Bozkurt, Ereğli, Ormanlı, Gülüç, Kandilli ve tüm köylerin hak ettiği hizmetleri alması için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Bozkurt ayrıca birlik ve beraberliği bozmaya çalışan hiç kimseye fırsat verilmemesini isteyerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - ZONGULDAK

Başkan Başol Ormanlı'da halkla buluştu
Başkan Başol Ormanlı'da halkla buluştu
Başkan Başol Ormanlı'da halkla buluştu
Başkan Başol Ormanlı'da halkla buluştu
Başkan Başol Ormanlı'da halkla buluştu
Başkan Başol Ormanlı'da halkla buluştu
Başkan Başol Ormanlı'da halkla buluştu

İsmail Bayram, Bayram Başol, Bozkurt, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Başol Ormanlı'da halkla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gaziantepli iş insanının ölümüne ilişkin açılan davada yeni gelişme yaşandı 17:33 Gaziantepli iş insanının ölümüne ilişkin açılan davada yeni gelişme yaşandı
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi 13:44 Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar

Son Dakika Haberleri
17:31 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu
17:28 Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı: Gönlümüzde genel başkanımız var
17:20 Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen din adamına tepki yağdı
17:03 Alparslan Türkeş Vakfı'nın açıldığını duyuran Bahçeli'den çok sert açıklamalar: Hoşgörü dönemi kapanmıştır
17:02 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu
17:01 Marcao, sakatlığından dolayı sahalardan uzak kalabilir
16:37 Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir
16:18 Antalyaspor-Trabzonspor maçında altyapı eksikliği bir kez daha gözler önüne serildi
16:16 Yargıtay'ın bu kararı çocuklarının evliliğine karışan anne babalar için
16:06 Şanlıurfa'da üvey kızını istismar eden şahıs nihayet yakalandı! Aylardır kaçıyordu
Haaland'ı renklerine bağlamak isteyen kulüp, kasasını boşaltacak Haaland'ı renklerine bağlamak isteyen kulüp, kasasını boşaltacak         
17:46
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü         
17:03
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi         
19:53
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 17:52:11. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Başol Ormanlı'da halkla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement