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Başkan Cengiz halkla iç içe - Son Dakika

Başkan Cengiz halkla iç içe

07.02.2022 15:56
Başkan Cengiz halkla iç içe

İvrindi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Başkan Yusuf Cengiz vizyon projeleri ilçeye kazandırırken bir yandan da vatandaşlar ile birlikte olmayı, halk ile birlikte vakit geçirmeyi ihmal etmiyor.

İvrindi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Başkan Yusuf Cengiz vizyon projeleri ilçeye kazandırırken bir yandan da vatandaşlar ile birlikte olmayı, halk ile birlikte vakit geçirmeyi ihmal etmiyor.

Düğünden sünnete, hasta ziyaretinden taziyeye kadar her türlü mutlu ve üzgün anlarında vatandaşlarla olmayı ihmal etmeyen Başkan Cengiz " Biz bir bütünüz" mesajı veriyor.

"Nabzı sahada tutuyoruz"

"Yürüttüğümüz çalışmaların halk tarafından ne denli verimli olduğunu birebir dinleyerek öğreniyoruz" diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, "Biz İvrindi için her alanda etkin mücadele veriyoruz. Tüm ekiplerimiz mesai kavramı gözetmeksizin sahadalar. Şu an ilçe merkezinde altyapı ve kanalizasyon çalışması başta olmak üzere doğalgaz, yüzme havuzu, millet kütüphanesi gibi yürüttüğümüz önemli projeler üzerine çalışıyoruz. Bunlar yapılırken, inşa edilirken ve yenilik kazandırılırken elbette bazı sıkıntıları çekeceğiz. Halkımız ile bunun istişaresini, değerlendirmesini karşılıklı çay eşliğinde gerçekleştirdiğimiz sohbet ile yapıyoruz. Halkımızın en büyük yakındığı problemi, şehir içi yolların bozuk olması. Doğalgaz, altyapı ve fiber hat çekim çalışmaları devam ettiği süre zarfında bunlar yaşanması gereken sorunlar diyerek halkımıza bilgiler veriyoruz. Bu çalışmaları tamamlayana kadar cefa çekeceğiz. 70 yıllık altyapı sorununu 2 yıl gibi kısa sürede çözme gayretindeyiz ve de şu an yarısını tamamladık. Bitişinde de hiç vakit kaybetmeden üstyapı çalışmalarına başlayarak ilçemizi farklı bir kimliğe büründürüp, hak ettiği güzelliğe kavuşturacağız" diye konuştu.

"Hep birlikte yöneteceğiz anlayışına sahibiz"

Göreve geldiği günden bu zamana "ben değil biz" diyen fikrini benimsediklerini ifade eden Başkan Cengiz "Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Yürüttüğümüz saha çalışmaları ile sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Onların bizden talep ettiklerini önemsiyor ve daima notumuzu alarak değerlendiriyoruz. Halkımızın içinde olmak bize ekstra güç veriyor. Bizim makamımızın kapısı vatandaşlarımıza açık. Hemşehrilerimiz daima bizlerle görüşme imkanına sahip. Gelip de görüşemeyen, arayıp ulaşamayan yoktur. Halkımız bizi sürekli ziyaret ediyor, bizler de halkımızın davetlerine katılma gayretinde oluyoruz. Düğün, sünnet, cemiyet, taziye, doğum gibi her türlü olayda yanlarında olma gayretinde oluyoruz. Bazen yapılan küçük bir ziyaret ile her şey güzelleşebiliyor. Ben değil biz anlayışı ile İvrindi'mizi hak ettiği hizmetler ile buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

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Yusuf Cengiz, Doğalgaz, İvrindi, Yüzme, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Cengiz halkla iç içe - Son Dakika


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