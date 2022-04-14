Başkan Dağtekin, Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Dağtekin, Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya geldi

14.04.2022 20:33
Başkan Dağtekin, Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Kömür Beldesine giderek, mera alanına yapılmak isteten maden ocağına ilişkin belde sakinleriyle görüştü.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Kömür Beldesine giderek, mera alanına yapılmak isteten maden ocağına ilişkin belde sakinleriyle görüştü.

Belde halkıyla birlikte ilk olarak Kömür beldesine bağlı Serintepe Mahallesi'nin kırsal alanında incelemelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindekiler maden ocağı yapılmak istenen bölgeyi gezdi. Bölgede ikamet eden vatandaşların konuyla ilgili talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Dağtekin, daha sonra belde sakinleriyle birlikte köy odasına geçerek burada çeşitli istişarelerde bulundu.

Konunun gündeme gelmesinden bu yana AK Parti Belde Başkanı Ali Tutar ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Başkan Dağtekin, " Elbette Kömür beldemizde yaşayan vatandaşlarımızın endişesinin farkındayız. Öncesinde bu alanla ilgili yasal bir süreç yaşanmış. Bizim amacımız bu süreci mantıklı şekilde yürüterek çözüm yollarına odaklanmaktır. Biz sizin bu sorununuzu kendi derdimiz kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Dolayısıyla elimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle sizlerin talepleri ve sorunun çözümüne ilişkin ne tür adımlar atabiliriz, yeniden ele almamız gerekiyor. Elbette geçim kaynağı hayvancılık ve tarım üzerine kurulu olan bu bölgelerimizde vatandaşımızın mağdur olmasın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar ki siyasi çizgisinde vatandaşlarımıza mağduriyet oluşturacak hiçbir iş işlemin içerisinde olmamıştır. AK Parti İl Başkanı olarak sorununuz çözümü için yoğun gayret gösteriyoruz. Ben ve başkanlarım 24 saat emrinizdeyim. Konuyla ilgili ne yapılması gerekiyorsa onu yaparız. Gerek Valimiz Mahmut Çuhadar olsun gerekse milletvekillerimiz olsun bu konuya ilişkin sürekli kendileriyle istişare halindeyiz. Daha önce ki tütün sorununuzda da istişarelerimiz olmuştu. Biz sizinle varız. Sizin üzüntünüz bizim üzüntümüzdür. İnşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için birbirimizle irtibat halinde olalım. Hem Valilik boyutu hem de adli boyutunu milletvekillerimiz, Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış ile birlikte yakından takip ediyor ve taleplerinizi ilgili yerlere iletiyoruz. İktidar partisinin Adıyaman temsilcisi olarak bize ne düşüyorsa elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. ve bu sorunu birlik beraberlik ve dayanışmayla üstesinden gelebiliriz. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki, bu tür sorunlar eşikten seyrederek, siyasi malzeme haline getirerek buradan ben nasıl bir siyasi rant elde ederiz saikiyle çözülemez. Bilhassa birbirimizi duymak, birbirimizi dinlemek, kelimelerimizden, kavramlarımızdan ayrıştırıcı ve tahrip edici üslubu uzak tutmak zorundayız" dedi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi Emet'te Cumhur İttifakı iftarda buluştu Emet'te Cumhur İttifakı iftarda buluştu

Mustafa Alkayış, Hisarcık, AK Parti, Kömür, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Dağtekin, Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
20:27 20 maçta 16 gol atıyor! Fenerbahçe bu kez turnayı gözünden vurdu
20:23 Pentagon: Patlama o kadar büyüktü ki, donanma gemileri yardımına koştu
20:17 14 Nisan'da koronavirüsten 21 kişi vefat etti, 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
19:37 Futbolda temel kural değişiyor! Rıdvan Dilmen 14 yıl önce söylemişti
19:27 Fransa'da kadın eylemciyi salondan yerde sürükleyerek çıkardılar
19:20 Barış için yapılan maçta Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı!
19:16 Cumhur ittifakı öğrencilerin zamdan muaf tutulmasına ilişkin teklifi kabul etti! İmamoğlu: Veto edeceğim
18:50 Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması tartışma yarattı:
18:35 Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesindeki yatırımı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 20:40:22. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Dağtekin, Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement