Başkan Demir: "İşimiz vatana, millete hizmet" - Son Dakika
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Başkan Demir: "İşimiz vatana, millete hizmet"

13.03.2022 17:50
Başkan Demir: "İşimiz vatana, millete hizmet"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşümden ulaşıma, kültür ve turizm yatırımlarından altyapıya kadar birçok konuda kentin sorunlarını çözmek için 7/24 sahada olduklarını belirterek, "İşimiz vatana, millete, gelecek nesillere, şehrimize, hizmettir" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşümden ulaşıma, kültür ve turizm yatırımlarından altyapıya kadar birçok konuda kentin sorunlarını çözmek için 7/24 sahada olduklarını belirterek, "İşimiz vatana, millete, gelecek nesillere, şehrimize, hizmettir" dedi.

Çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin her noktasında 7/24 çalıştıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm ve trafik gibi sorunlar başta olmak üzere birçok soruna neşter vurduklarını ifade eden Başkan Demir, "Bunları görüyorsunuz. Otopark, altyapı, akıllı şehir uygulamaları, kırsal yol, içme suyu problemlerini çözüyoruz. Arkasından kanalizasyona gireceğiz. Kırsal altyapıda tüm ilçelerimizin sorunlarını tek tek çözeceğiz. 2023 yılı sonunda yol ve içme suyunda bütün kırsal altyapıyı bitiriyoruz" ifadelerini kullanarak, "4.5 yılda bitiyoruz. Nasıl? Çalışarak. Ulaşımda yaptığımız akıllı şehir uygulamaları Avrupa'da örnek gösteriliyor. Bu proje trafiği büyük oranda rahatlatacak. İşimiz vatana, millete, gelecek nesillere, şehrimize, hizmettir" diye konuştu.

Turizm yatırımlarına da değinen Başkan Demir, Samsun'u yeniden inşa ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Saathane Meydanı'nda çalışmalar devam ediyor. Belediye binasını ve anakent iş merkezini de yıkacağız. Çiftliğin altında ve üstünde tespit ettiğimiz iki adadaki yerleşimleri yıkıp yer altına mekanik otopark, üstüne de kafeterya ve çocuk oyun alanları yapacağız. Toybelen Sanayi Sitesi bitiyor. 1200 esnafı oraya nakledip Gülsan'da güzel bir proje yapacağız. Kültür, eğitim alanları, botanik bahçesi, külliyesiyle şehrimizde büyük bir değişim yaşanacak. 650 dönüm alan Samsun'un kalbi olacak." - SAMSUN

Başkan Demir: İşimiz vatana, millete hizmet
Başkan Demir: İşimiz vatana, millete hizmet

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Samsun'da üretimi artırmak için çiftçiye tohum ve fidan desteği yapıldı Samsun'da üretimi artırmak için çiftçiye tohum ve fidan desteği yapıldı

Mustafa Demir, geri dönüşüm, Turizm, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'İşimiz vatana, millete hizmet' - Son Dakika


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