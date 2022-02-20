Başkan Demirtaş: "Şehrin kalkınması için herkes üstüne düşeni yapmalı" - Son Dakika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şehrin kalkınması ve hak ettiği yere gelmesi için herkes üstüne düşeni yapmalı" dedi.

Vezirköprülüler Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Acem Tekkesi'nde düzenlediği toplu üye kabul kahvaltı programına katılan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, üyeleri tek tek selamlayıp sohbet etti. Programda kısa bir açılış konuşması yapan Dernek Başkanı Recep Aslan, "Yaşadığımız şehir için hep en iyisini yapmak için çabalıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de bütün vatandaşlarımızın hayatlarına en kolay ve en hızlı nasıl dokunabiliriz diye düşünüyoruz. Bütün bunları kenti yönetenlerle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Birlikte hizmet yapmaya devam edeceğiz"

Bu programda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan, aynı yörenin insanları bir dernek çatısı etrafında birleşip o çerçevede faaliyetlerde bulunması çok anlamlı. Bizi biz yapan birlik ve beraberlik olgusudur. Yaşadığımız şehir için birlik ve beraberlik içerisinde hizmetler yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Şehrin kalkınması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çeken Demirtaş, "Toplum, her bireyin önce kendisini sonra da çevresini kalkındırması ile gelişir. Farklılıklarımız bizleri daha ileriye taşımak için iyi yönde kullanıldığında, tüm toplumun gelişmesine katkı sağlar. Yaşadığımız şehrin kalkınması ve hak ettiği yere gelmesi için de herkes üstüne düşeni yapmalı. Farklılıkları harmanlayarak İlkadım'ın gelişimine katkı sağlamalıyız. Kendi yöresel ve kültürel değerlerini yaşatmaya çalışan ancak, yaşanılan kentin sorunlarından uzaklaşan, hemşeriler oluşmasını doğru bulmuyorum. Bu dengenin iyi korunması gerek. Bu noktada yakın zamanda kentimizde faaliyetlerini sürdüren tüm hemşehri derneklerini tek çatı altında olacağı bir yapıyı ilçemize kazandırma gayreti içinde olacağız. Doğusuyla batısıyla; kuzeyi ve güneyi ile ülkemizin zenginliğinin büyük şehirlerde harmanlanacağı şehirlerde şehir hayatı ile birlikte farklı kültürlerden gelen insanlarla da tanışama kaynaşma fırsatı yakalanacağını" sözlerini kullandı.

Başkan Demirtaş, Ata Ocağı (Büyükler Kreşi), Hasta ve Refakatçi Evi, Şefkat Evi (Kimsesizler Evi), Hilal Kart projeleri hakkında da bilgilendirme yaptı. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - SAMSUN