Başkan Doğan'ın halkla buluşmaları - Son Dakika
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Başkan Doğan'ın halkla buluşmaları

05.04.2022 10:39
Başkan Doğan'ın halkla buluşmaları

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Ramazan ayında teravih namazları sonrası kahvehanelerde ve esnafların iş yerlerinde halkla buluşuyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Ramazan ayında teravih namazları sonrası kahvehanelerde ve esnafların iş yerlerinde halkla buluşuyor.

Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Seval'inde eşlik ettiği ziyaretlerde halkı bayram sonrası başlayacak olan alt yapı çalışmaları hakkında bilgilendiren Belediye Başkanı Doğan, ilçede yaşanan su ve alt yapı sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını belirtti.

Başkan Doğan, ihale süreci, bulunan finansal kaynaklar, çalışma süresi hakkında bilgiler verirken, alt yapı çalışmalarında halkın bir süre sıkıntı çekebileceğini, kalıcı hizmetlerin geçici rahatsızlıklarla mümkün olacağını söyledi.

Doğan," Alt yapı çalışmalarında halkımız, esnafımız sıkça kazıma bağlı çamur ve su kesintileri de yaşayacaktır. Öncelikle firmamız Emet göledinden su getirme, merkezde depolar yapma ve benzeri çalışmaları başlatacak. İş planı dahilinde halkımızın mümkün oldukça fazla mağdur olmaması adına belirli bir plan ve program dahilinde çalışma yapılacak. Kazılan alanlar en kısa sürede kapatılıp, diğer kesimlere geçilecek. Meydana gelecek su arızaları kurulacak özel ekiplerimizle anında giderilmeye çalışılacak. Bu zorlu süreci kadirşinas halkımızın destekleriyle el ele bitirip, inşallah gelecekte daha rahat ve modern bir alt yapıya kavuşmuş, sağlıklı içme suyu evlerinde akan bir Emet özlemini hep birlikte gidereceğiz. Cefasını bizler çektik, çekmeye de devam edeceğiz, sefasını çocuklarımız, torunlarımız sürecek inşallah" dedi.

Ziyaretlerde belediyelerin öncelikli görevlerinin alt yapı ve içme suyu olduğunu ifade eden Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Seval, " Bu mesele partiler üstü bir memleket meselesidir. Emet'imiz ve geleceğimiz için zorlu bir süreci başlatacak olan belediyemize destek vermek hepimizin görevidir. Sabırlı olmalı, çalışan ekiplere destek vermeliyiz. Bizler aynı sorunları yaşıyoruz. Bu alt yapı laçkalaşmış ve Emet'e yetmemektedir. Sağlıklı dağ suyunu evlerimizde içmek hepimizin hakkıdır. İnşallah hayırlısı ile ne kadar sıkıntı çeksek te bu çalışmalar bitecek ve bizler ve yarınlarda çocuklarımız rahat kavuşacak "diye konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Doğan'ın halkla buluşmaları

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Esnaf ve Sanatkarlar, Hüseyin Doğan, Emet, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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