Başkan Durbay, Yeni Yılın İlk Günü Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Başkan Durbay, Yeni Yılın İlk Günü Esnafı Ziyaret Etti

Başkan Durbay, Yeni Yılın İlk Günü Esnafı Ziyaret Etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yeni yılın ilk gününde esnafı ziyaret ederek, 2025 için bereketli kazançlar diledi ve halkla sohbet etti.

01.01.2025 19:49  Güncelleme: 19:52
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yeni yılın ilk günü ziyaret ettiği esnafın yeni yılını kutlayarak, bereketli kazançlar diledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yeni yılın ilk günü kent merkezindeki esnafı ziyaret etti, yolda karşılaştığı yurttaşlarla sohbet etti.

Başkan Durbay'a Başkan Yardımcısı Erdem Yıldırım, Şehzadeler Mühendislik A.Ş. Genel Müdürü Umut Çetin ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Esnaf ve yurttaşların yeni yılını kutlayarak, 2025'in mutlu ve bereketli bir yıl olmasını dileyen Başkan Durbay, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Girdiği her dükkanda esnafa mutlu ve bol kazançlı bir yıl dileyen Başkan Durbay, "Yeni yıl yeni umutlar, yeni başlangıçları da beraberinde getirmekte. Şehzadeler Belediyesi olarak yılın ilk gününde kentimizde faaliyet gösteren esnaflarımıza ve yurttaşlarımıza hem iyi dileklerimizi sunmak hem de kentimizle ilgili görüş alış verişinde bulunmak için sokaktaydık. Halkımızla sohbet ettik, taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. Belediyemizin imkanları ölçüsünde 2025 yılında da elimizden gelen hizmeti vermeyi sürdürecek, yaşanabilir bir Şehzadeler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Durbay, Yeni Yılın İlk Günü Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

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