Başkan Ekinci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Başkan Ekinci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

27.05.2022 17:09
Başkan Ekinci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, esnaf ziyaretinde bulunarak, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, esnaf ziyaretinde bulunarak, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, esnaf ve vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor. Esnaf ve vatandaşlarla fırsat buldukça bir araya gelerek hemhal olan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, cuma namazının ardından Ceylanpınar Caddesi ve Cezaevi Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. İş yerlerini tek tek gezerek esnafa bol kazanç ve kolaylıklar dileyen Başkan Ekinci, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Sıcak ilgiyle karşılanan Ekinci, kendisine iletilen sorunların çözümü için birim müdürlerine talimat verdi. Fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Ekinci, esnafın ve vatandaşın taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini doğrudan ilk ağızdan dinleyerek, mevcut sorunları yerinde görüp çözümü de yerinde ürettiklerini söyledi.

Ekinci, tüm imkanlarıyla sahada olduklarını vurgulayarak, "Mahalleleri gezmeye, vatandaşlarla buluşmaya ve Viranşehir'i sahadan yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Salih Ekinci'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Başkan Ekinci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Ekinci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Ekinci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Ekinci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Ekinci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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