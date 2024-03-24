Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci: İlçe Gelişip Büyüdü

Politika

Göreve geldikleri ilk 5 yılda tamamlanan projelerle ilçenin şehir hüviyetine kavuştuğunu belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun nüfusunun son 2 yılda ciddi oranda artığını ve ilçenin gelişip büyüdüğünü söyledi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Programının ardından Başkan Ekinci, Alper Gezeravcı Kültür Merkezi'nde basın mensuplarına yapımı devam eden ve gelecek 5 yılda planlanan yaklaşık 20 proje hakkında bilgiler verdi. İlçenin alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sorunsuz bir şekilde sürdürdüklerini belirten Ekinci, turizmden spora, enerjiden sosyal hayata, trafik ve sanayiden tarım ve hayvancılığa kadar çok sayıda projeyi basın mensupları ile paylaştı. Yozgat'ın öğrenci kenti olduğunu ve ilden Sorgun'a vatandaşları çekmek için 550 bin metrekare alan üzerine macera parkı, oyun alanları, go-kart pisti ve paint ball alanlarının bulunduğu Tabiat Parkı Projesi'ni hayata geçireceklerini belirten Başkan Ekinci, Yöresel Lezzetler Durağı Projesi'yle de üretime katkı sağlayacak bir alan oluşturacaklarını ifade etti.

İlçeye ikinci büyük meydan yeri kazandırılacak

Sorgun'un termal kaynaklardan yeterince faydalanamadığını ve bunun için Termal Kaplıca Tesisleri'ni devreye sokacaklarını vurgulayan Ekinci, ilçeye 400 araç kapasiteli otoparkı bulunan ikinci büyük meydan yerini kazandırmak için Hürriyet Meydanı Projesi'ni başlatacaklarını belirtti. Proje ile esnaf otopark hizmetinden ücretsiz yararlanacak ve ilçe merkezindeki trafik rahatlayacak.

Otobüs terminali ilçe dışına taşınacak

Gerçekleştirilecek projelerin en başında otobüs terminali projesi geldiğini ve terminalin ilçe dışına taşınacağını bildiren Ekinci, bu sayede Sorgun'un daha da genişleyerek ileri seviyeye geleceğini söyledi. Mobilyacılar Sitesi Projesi'ne de önem verdiğinin altını çizen Ekinci, 3 bin metrekare alana yapılacak olan proje ile Sorgun'dan bir mobilya markası çıkacağına inandığını vurguladı.

Toplu taşımadaki sorunlar bitecek

Sorgun'da hayvancılık sektörünün çok iyi durumda olduğunun altına çizen Ekinci, Gıda, Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi Projesi ile bölgede et, süt entegre tesisleri ile biogaz sistemleri kurularak hayvancılıkla uğraşanların destekleneceğini bildirdi. İlk 5 yıllık dönemde toplu taşıma ile ilgili büyük sıkıntı yaşadıklarını da belirten Ekinci, yeni dönemde toplu taşıma hattı projesi ile ulaşımın belediyenin mülkiyetinde olacağı müjdesini verdi. Ekinci, "Türkiyemkart" uygulaması ile ulaşıma farklı bir boyut kazandıracaklarını ifade etti.

Projeler 5 yılda tamamlanacak

Bulvar çalışmaları, aşevi, hilal evleri, nikah salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, dere ıslahı, şehitlik anıtı gibi projelerden bahseden Ekinci, 5 yılda bu projeleri tamamlayarak Sorgun halkının hizmetine sunacaklarını belirtti. Başkan Ekinci, son olarak açıklanan yatırımların tamamının yerinin, projesinin, imarının yapıldığını ve bütçede de herhangi bir sorun yaşamadıklarını anlattı.

Başkan Ekinci, toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - YOZGAT