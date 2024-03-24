Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci: İlçe Gelişip Büyüdü

Göreve geldikleri ilk 5 yılda tamamlanan projelerle ilçenin şehir hüviyetine kavuştuğunu belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun nüfusunun son 2 yılda ciddi oranda artığını ve ilçenin gelişip büyüdüğünü söyledi.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Programının ardından Başkan Ekinci, Alper Gezeravcı Kültür Merkezi'nde basın mensuplarına yapımı devam eden ve gelecek 5 yılda planlanan yaklaşık 20 proje hakkında bilgiler verdi. İlçenin alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sorunsuz bir şekilde sürdürdüklerini belirten Ekinci, turizmden spora, enerjiden sosyal hayata, trafik ve sanayiden tarım ve hayvancılığa kadar çok sayıda projeyi basın mensupları ile paylaştı. Yozgat'ın öğrenci kenti olduğunu ve ilden Sorgun'a vatandaşları çekmek için 550 bin metrekare alan üzerine macera parkı, oyun alanları, go-kart pisti ve paint ball alanlarının bulunduğu Tabiat Parkı Projesi'ni hayata geçireceklerini belirten Başkan Ekinci, Yöresel Lezzetler Durağı Projesi'yle de üretime katkı sağlayacak bir alan oluşturacaklarını ifade etti.
İlçeye ikinci büyük meydan yeri kazandırılacak
Sorgun'un termal kaynaklardan yeterince faydalanamadığını ve bunun için Termal Kaplıca Tesisleri'ni devreye sokacaklarını vurgulayan Ekinci, ilçeye 400 araç kapasiteli otoparkı bulunan ikinci büyük meydan yerini kazandırmak için Hürriyet Meydanı Projesi'ni başlatacaklarını belirtti. Proje ile esnaf otopark hizmetinden ücretsiz yararlanacak ve ilçe merkezindeki trafik rahatlayacak.
Otobüs terminali ilçe dışına taşınacak
Gerçekleştirilecek projelerin en başında otobüs terminali projesi geldiğini ve terminalin ilçe dışına taşınacağını bildiren Ekinci, bu sayede Sorgun'un daha da genişleyerek ileri seviyeye geleceğini söyledi. Mobilyacılar Sitesi Projesi'ne de önem verdiğinin altını çizen Ekinci, 3 bin metrekare alana yapılacak olan proje ile Sorgun'dan bir mobilya markası çıkacağına inandığını vurguladı.
Toplu taşımadaki sorunlar bitecek
Sorgun'da hayvancılık sektörünün çok iyi durumda olduğunun altına çizen Ekinci, Gıda, Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi Projesi ile bölgede et, süt entegre tesisleri ile biogaz sistemleri kurularak hayvancılıkla uğraşanların destekleneceğini bildirdi. İlk 5 yıllık dönemde toplu taşıma ile ilgili büyük sıkıntı yaşadıklarını da belirten Ekinci, yeni dönemde toplu taşıma hattı projesi ile ulaşımın belediyenin mülkiyetinde olacağı müjdesini verdi. Ekinci, "Türkiyemkart" uygulaması ile ulaşıma farklı bir boyut kazandıracaklarını ifade etti.
Projeler 5 yılda tamamlanacak
Bulvar çalışmaları, aşevi, hilal evleri, nikah salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, dere ıslahı, şehitlik anıtı gibi projelerden bahseden Ekinci, 5 yılda bu projeleri tamamlayarak Sorgun halkının hizmetine sunacaklarını belirtti. Başkan Ekinci, son olarak açıklanan yatırımların tamamının yerinin, projesinin, imarının yapıldığını ve bütçede de herhangi bir sorun yaşamadıklarını anlattı.
Başkan Ekinci, toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - YOZGAT
Son Dakika › Politika › Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci: İlçe Gelişip Büyüdü - Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Rusya'da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, terör eylemlerinin durdurulması için büyük mücadele gerektiğini belirtti. Turan ayrıca, Türkiye'nin reformlara, adımlara ve çalışmalara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, Geyikli beldesinin potansiyelini artıracak projelerin hayata geçirileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel seçimlerin hizmet odaklı olması gerektiğini belirterek, belediyelerin halkın ihtiyaçları için kullanılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, Ağrı Belediye Başkan adayı Salih Aydın'ın gerçek belediyecilik anlayışını benimseyeceğine inandığını ifade etti. Ayrıca Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini ve hedeflerinin tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak olduğunu belirtti.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'de düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin güçlü olması için çalıştıklarını ve terörle mücadelede başarılı olduklarını belirtti. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma sanayi alanında büyük mesafeler katettiğini ve Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerlediğini söyledi.
Sakarya'da Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını protesto etti. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle yürüyen grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak Orhan Camisi önünde basın açıklaması yaptı. Dernek başkanı, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına dikkat çekerek Müslüman ülkelerin liderlerine Gazze'ye sahip çıkmaları çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, engelleme çabalarına rağmen İzmir'in potansiyelini harekete geçireceklerini söyledi. Dağ, projelerini açıkladığı lansmanlara değinerek, İzmir'e hizmet etmeye talip olduklarını belirtti. İzmir'in kronik sorunlarının artık ertelenemeyeceğini vurgulayan Dağ, yerel seçimlerde projelerin tartışılması gerektiğini ifade etti. Dağ, İzmir'in potansiyelini harekete geçirmek için çabalayanlara rağmen hizmete odaklanacaklarını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin 'savaş suçu' teşkil edebileceği konusunda uyararak, Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze'de 'acil ve kalıcı bir ateşkes' çağrısında bulunan karar tasarısı sunmayı planladığını açıkladı.
Trabzon'da Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfınca düzenlenen destek yürüyüşünde, İsrail'in Filistin'e yönelik şiddetini arttırdığı ve terör faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı. Grup, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüyerek Filistin halkı için dua etti.
İstanbul Maltepe'de, AK Parti'nin seçim çalışması sırasında broşür dağıtan bir partilinin darbedilmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Saldırı sonucunda yaralanan bir vatandaş için acil şifalar dileyen Bakan Tunç, saldırıyla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alındığını ve 1 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç, demokrasilerde şiddete yer olmadığını ve birlik beraberliğe yönelik saldırıların başarıya ulaşamayacağını vurguladı.
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