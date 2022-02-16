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Başkan Fadıloğlu istişare ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu istişare ziyaretlerini sürdürüyor

16.02.2022 14:59
Başkan Fadıloğlu istişare ziyaretlerini sürdürüyor

Kırsal bölgede bulunan mahallelere ziyaretlerini aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mahalle sakinleriyle yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili istişarede bulunmaya, mahalle sakinlerinin çeşitli konulardaki taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Kırsal bölgede bulunan mahallelere ziyaretlerini aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mahalle sakinleriyle yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili istişarede bulunmaya, mahalle sakinlerinin çeşitli konulardaki taleplerini dinlemeye devam ediyor. Mahalleye yapılan ikinci sosyal tesisi yerinde inceleyen Başkan Fadıloğlu, sosyal tesisin 1 ay sonra tamamlanarak vatandaşa hizmete açılacağını söyledi.

İlçe merkezine sağladığı hizmetleri, aynı kalite anlayışıyla kırsal alandaki mahallelere de taşıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ihtiyaç sıralamasına göre yatırımlara aralıksız devam ediyor. Yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili vatandaşın görüşünü almak amacıyla sık sık mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, son ziyaretini Aktoprak Mahallesi'ne yaptı. Yürütülen çalışmalarla ilgili mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Fadıloğlu, daha sonra mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. İstişareye çok büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Fadıloğlu, her görüşün çok kıymetli olduğunu vurguladı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun Aktoprak Mahallesi ziyaretinde, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ile Serkan Özatıcı da hazır bulundu.

"En geç 1 aya kadar hizmete sunmuş olacağız"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaretinin ardından yapımına kısa süre önce Aktoprak Mahallesi'nde başlanan ikinci sosyal tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Yaptığı incelemenin ardından açıklamada bulunan Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Söz vermiş olduğumuz Aktoprak Mahallesi'nin ikinci sosyal tesisini önümüzdeki günlerde hizmete alacağız. İlk görev dönemimizde Aktoprak Mahallemizdeki ihtiyaca bağlı sosyal tesisi hayata geçirdik. Günün değişen şartlarına bağlı olarak yeni bir planlama yapmamız gerekiyordu. Tabi bir yer problemi de vardı. sağ olsunlar burada ikamet hemşehrilerimizle oturduk, karar kıldık. Belediyeye ait mülk üzerinde planlamasını yaptık. Şu anda da yapım süreci devam ediyor. Allah'ın izniyle en geç 1 aya kadar hizmete sunmuş olacağız. Şimdiden tüm Aktopraklı hemşehrilerimize hayırlı olsun. Allah, hayırlı hizmetlere vesile kılsın inşallah." - GAZİANTEP

Başkan Fadıloğlu istişare ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Fadıloğlu istişare ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Fadıloğlu istişare ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Fadıloğlu istişare ziyaretlerini sürdürüyor

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Şehitkamil, Hisarcık, Mevla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Fadıloğlu istişare ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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