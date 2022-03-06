Başkan Kepez: "Vakit daha fazla geç olmadan Batı'nın ikiyüzlülüğünü görelim artık" - Son Dakika
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Başkan Kepez: "Vakit daha fazla geç olmadan Batı'nın ikiyüzlülüğünü görelim artık"

06.03.2022 14:43
Başkan Kepez: "Vakit daha fazla geç olmadan Batı'nın ikiyüzlülüğünü görelim artık"

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Batı'yı sert sözlerle eleştirerek, "Vakit daha fazla geç olmadan Batı'nın ikiyüzlülüğünü görelim artık" dedi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Batı'yı sert sözlerle eleştirerek, "Vakit daha fazla geç olmadan Batı'nın ikiyüzlülüğünü görelim artık" dedi.

Başkan Kepez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllarca Müslüman ülkeler ve Müslümanlar üzerinde emperyalist emellerini hayata geçirmek için utanmadan sıkılmadan demokrasi getireceğiz diye zulüm, vahşet, soykırım uygulayan, şeref ve haysiyet yoksunu Batı, ABD ve tasmalarını ellerinde tuttukları itleri, ateş kendilerini yakmaya başlayınca nasıl da birlikte havlamaya başladılar. İslam beldelerini ( Filistin, Suriye, Irak, Afganistan, Doğu Türkistan, Eritre, Moro, Libya, Azerbaycan, Bosna) kan gölüne çeviren Haçlı zihniyeti sahibi tek dişi kalmış canavar, insanlık değerlerini yitiren yaratıklar kümesi ve yalamaları buralarda yaptığınız zulümler, işkence altında inleyen, tecavüze uğrayan bu insanların ahı sizi yakacak. O mazlumların gözyaşlarında boğulacaksınız" ifadelerini kullandı.

" Ukrayna'daki işgale de karşıyız"

Batı ülkelerinin ikiyüzlü olduğunu söyleyen Kepez, "Bir insan ve Müslüman olarak dini, cinsi, ırkı, rengi ne olursa

olsun hiçbir kimsenin zulme ve haksızlığa uğramasına karşıyım. Yaratılanı severiz yaratandan dolayı ilkemizdir. Ukrayna'daki işgale de karşıyız. Ülke olarak da başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu tür işgallere ve zulme karşıyız, zulme uğrayan herkese geçmişte olduğu gibi şimdi de kapılarımız açıktır. Karşı olduğumuz Batı'nın ve ABD'nin ikiyüzlülüğü, münafıklığı, hainliği, kalleşliğidir. Artık ülkemiz insanı ve tüm Müslümanlar bu gerçeği görüp uyanmalı, bir ve beraber olmalı" dedi.

Ukrayna da dahil tüm insanlık için barış, huzur ve insanca yaşam dileyen Başkan Kepez, "Zalimler, elbet hesap vereceksiniz. ya burada ya da ötede" diyerek sözlerini Şura Suresi'nin 30'uncu ayeti olan "Başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır "ifadeleriyle tamamladı. - BİLECİK

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Togo Cumhuriyeti, Mehmet Kepez, İnhisar, Kepez, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kepez: 'Vakit daha fazla geç olmadan Batı'nın ikiyüzlülüğünü görelim artık' - Son Dakika


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