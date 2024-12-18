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Politika

Başkan Küçükoğlu mazbatasını aldı

Başkan Küçükoğlu mazbatasını aldı

Erzurum AK Parti İl Başkanlığı'na seçilen İbrahim Küçükoğlu, mazbatasını alarak ikinci dönemine başladı.

18.12.2024 14:14  Güncelleme: 14:17
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Erzurum AK Parti İl Başkanlığı'na seçilen İbrahim Küçükoğlu, mazbatasını alarak ikinci dönemine başladı.

Erzurum Adliyesi'nde yapılan ve parti yöneticileri ve teşkilat mensuplarının da katıldığı törende, hafta sonu yapılan ve tek adayın olduğu il kongresinde seçilen İbrahim Küçükoğlu mazbatasını aldı. Törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat, teşkilat yöneticileri ve partililer katıldı.

AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini ifade eden AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Daha önce Genel Başkanımızın takdirleri ile bu göreve geldik. Şimdi de kıymetli partililerimizin verdiği destekle hizmet edeceğiz. Kongremizde bizleri yalnız bırakmayan ve katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı kongreyle göreve başlayan yeni yönetimimize başarılar diliyor, görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Birlikte güzel işler başaracağımıza olan inancım tamdır. Bayrak yarışında görevlerini devreden ve bugüne kadar hizmet eden tüm dava arkadaşlarıma emeklerinden dolayı minnettarım. Hep birlikte durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Politika, AK Parti, erzurum, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Küçükoğlu mazbatasını aldı - Son Dakika

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