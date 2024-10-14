Başkan Kurnaz Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Başkan Kurnaz Esnafı Ziyaret Etti

Başkan Kurnaz Esnafı Ziyaret Etti

İlkadım'ın ticari hayatına yön veren Pazar Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ticaret hacmi yüksek cadde ve sokaklarımızda, esnafımızın konforuna özen gösteriyoruz" dedi.

14.10.2024 16:22  Güncelleme: 16:24
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İlkadım'ın ticari hayatına yön veren Pazar Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ticaret hacmi yüksek cadde ve sokaklarımızda, esnafımızın konforuna özen gösteriyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Pazar Mahallesi Şehit Nuri Urun Sokak esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla kısa süreli sohbetler gerçekleştiren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, esnafların talep ve şikayetlerini de dinledi. Pazar Mahallesi'nin ticari hacmini bildiklerini, vatandaşların daha konforlu alışveriş yapabilmeleri için sokaklarda çalışmalar yapacaklarını söyleyen İhsan Kurnaz, "Pazar Mahallemizde yol ve kaldırım çalışması yapmak için hazırlıklarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Söz verdiğimiz gibi sahadayız"

İlkadım esnafının yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Kurnaz, "Seçim kampanyamızda verdiğimiz, 'her an esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir ve beraber olacağımız' sözünü yerine getirmeye devam ediyoruz. Halkımızdan aldığımız destek ve güçle, İlkadım'ı her alanda güçlendireceğiz. İlçemizi her alanda en iyi noktaya getirebilmek için gayret ediyoruz. Ticaret hacmi yüksek cadde ve sokaklarımızda, esnafımızın ticari konforuna özen gösteriyoruz. Bunun için, ticari hacmi yüksek Pazar Mahallesi'nde önemli çalışmalar yapmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Daha güçlü, konforlu ve yaşanabilir İlkadım için tüm gücümüzle sahada ve vatandaşlarımızın yanındayız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhsan Kurnaz, Politika, Ekonomi, İlkadım, Son Dakika

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