Başkan Oğuz'dan anlamlı ziyaretler - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Oğuz'dan anlamlı ziyaretler

16.03.2022 11:10
Başkan Oğuz'dan anlamlı ziyaretler

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun, vefat eden vatandaşların ailelerine ise taziye ziyaretlerini sürdürüyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun, vefat eden vatandaşların ailelerine ise taziye ziyaretlerini sürdürüyor. Kahramankazan'da büyük bir aile olduklarını ifade eden Oğuz, "Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Başkan Oğuz, hastane veya evlerinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ediyor. Hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Oğuz, geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Hastaların durumu hakkında bilgi alan Oğuz, hasta vatandaşlara ise sürekli olarak yanlarında olduklarını belirtiyor. Hasta ve hasta yakınları ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ediyor. İlçede vefat eden vatandaşların ailelerini de yalnız bırakmayan Oğuz, acılı ailelere taziye ziyaretleri gerçekleştiriyor.

"Büyük bir aileyiz"

Başkan Oğuz, Kahramankazan'da büyük bir aile olduklarını belirterek, göreve başladığı günden bu yana ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Oğuz, "Bu doğrultuda hasta vatandaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Hastanede yatarak tedavi gören ve evlerinde tedavileri devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ebediyete irtihal eden vatandaşlarımızın ailelerine taziye ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Onları yalnız bırakmıyoruz. Hal hatır soruyoruz. Onlara bir nebze de olsa moral verebilmeye çalışıyoruz. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar, vefat eden hemşehrilerimize ise rahmet diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Başkan Oğuz'dan anlamlı ziyaretler
Başkan Oğuz'dan anlamlı ziyaretler
Başkan Oğuz'dan anlamlı ziyaretler
Başkan Oğuz'dan anlamlı ziyaretler

YORUMLAR
500
Başkan Oğuz esnafı yalnız bırakmıyor Başkan Oğuz esnafı yalnız bırakmıyor Kahramankazan'da köyler için doğalgaz seferberliği Kahramankazan'da köyler için doğalgaz seferberliği

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Hastane, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Oğuz'dan anlamlı ziyaretler - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Yayın sırasında savaş karşıtı pankart açtı! 30 bin ruble ceza yedi
11:02 Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli netleşti! Galatasaray, yıldız futbolcu için 35 milyon euro istiyor
10:48 Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya çok net konuştu: Seyircimin cast olduğunu ispatlasınlar programı veririm
10:47 "16 Eylül'de ölü sanılan biri dirilecek?" Bu iddia bir zaman yolcusuna ait, akla gelen ise bir isim var
10:43 Ukrayna'dan kritik nükleer ve radyasyon uyarısı: Çernobil acilen soğutulmalı, yoksa yeni Fukuşima felaketi kapıda!
10:37 Adana'da yol ortasında soyunup aracın üzerine yattı! Mahalle sakinleri sinirlerine hakim olamadı
10:33 Kağıthane'de korkutan kaza! Karlı yokuşta kayan araç çocuk parkına uçtu
10:29 Yaşlı adam, Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp yaşamını yitirdi
10:19 Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı
10:11 Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 11:18:34. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Oğuz'dan anlamlı ziyaretler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement