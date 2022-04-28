Başkan Oğuz, köy köy dolaşıyor - Son Dakika
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Başkan Oğuz, köy köy dolaşıyor

28.04.2022 13:11
Başkan Oğuz, köy köy dolaşıyor

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki köyleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki köyleri ziyaret etmeye devam ediyor. Oğuz, köylerdeki ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine konuk olarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde kontrol ediyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, köy ziyaretlerini Ramazan ayında da sürdürüyor. Oğuz'un ziyaretleri kapsamda son durağı ise Yayalar, Çalta, Kılıçlar ve Karalar köyleri oldu. Ziyaretleri sırasında çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan Oğuz, köylerdeki genç yaşlı, kadın çocuk tüm vatandaşlarla yakından ilgileniyor. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşlar başta olmak üzere evlere konuk olan Oğuz, burada vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor. Oğuz ayrıca, köylerde belediyelerince yürütülen çalışmaları da yerinde denetliyor.

Asla yalnız bırakmıyoruz

Kahramankazan'da 58 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Oğuz, köyler başta olmak üzere tüm mahalleleri ziyaret ederek her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Oğuz, "Bu ziyaretlerimizi özellikle Ramazan ayının gelmesiyle daha da sıklaştırdık. Buralarda yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelerek bir sıkıntılarının olup olmadığını yerinde görüyoruz. Elimizden gelen ne varsa tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Bu mübarek günlerde bir sıkıntıyı giderebiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu. - ANKARA

Başkan Oğuz, köy köy dolaşıyor
Başkan Oğuz, köy köy dolaşıyor
Başkan Oğuz, köy köy dolaşıyor

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Kahramankazan, Serhat Oğuz, Kılıçlar, Karalar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Oğuz, köy köy dolaşıyor - Son Dakika


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