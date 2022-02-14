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Başkan Öztürk, sanayi esnafının yanında - Son Dakika

Başkan Öztürk, sanayi esnafının yanında

14.02.2022 15:40
Başkan Öztürk, sanayi esnafının yanında

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen, iş yeri ve esnaf ziyareti yapan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, bu kez de sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen, iş yeri ve esnaf ziyareti yapan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, bu kez de sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Küçük Sanayi Sitesi esnafını iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Öztürk, faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ziyaretleri esnasında iş yeri sahipleri ile işçilere bir istekleri olup olmadığını da soran Öztürk, talep ve önerileri dinledi.

Misafirperverliklerinden dolayı sanayi esnafına teşekkür eden Başkan Öztürk, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Sanayi esnafı, samimi anların yaşandığı ziyaretlerden duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Öztürk'e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - AMASYA

Başkan Öztürk, sanayi esnafının yanında
Başkan Öztürk, sanayi esnafının yanında
Başkan Öztürk, sanayi esnafının yanında
Başkan Öztürk, sanayi esnafının yanında
Başkan Öztürk, sanayi esnafının yanında

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İsmail Bayram, Taşova, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Öztürk, sanayi esnafının yanında - Son Dakika


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