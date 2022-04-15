Başkan Pekyatırmacı Cumu Buluşmaları'nda vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Pekyatırmacı Cumu Buluşmaları'nda vatandaşlarla bir araya geldi

15.04.2022 15:08
Başkan Pekyatırmacı Cumu Buluşmaları'nda vatandaşlarla bir araya geldi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Cuma Buluşmaları" çerçevesinde Selahattin Eyyubi Mahallesi Bağlarbaşı Camisi'nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Cuma Buluşmaları" çerçevesinde Selahattin Eyyubi Mahallesi Bağlarbaşı Camisi'nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği ve vatandaşlarla istişare ederek Selçuklu'ya daha iyi hizmet verebilmenin hedeflendiği Cuma Buluşması bu hafta Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde oldu. Başkan Pekyatırmacı Bağlarbaşı Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Pekyatırmacı çocuklarla da yakından ilgilendi.

Mahalle sakinlerinden gelen öneri ve talepleri dinleyen Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri, Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarı Mehmet Elma ve birim müdürleri eşlik etti.

"Selçuklu'yu hep birlikte geleceğe taşıyoruz"

Selçuklu Belediyesi'nin hemşehrileri ile önemli bir istişare vesilesi haline gelen "Cuma Buluşması" geleneğinin vatandaş ve kamu arasındaki iletişimi kuvvetlendirdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selahattin Eyyubi Mahallemizde hemşehrilerimizle birlikte Cuma ve mübarek Ramazan ayının bereketine ortak olduk. AK Parti Belediyeciliğinin en önemli farklarından bir tanesi olan ortak akılla birlikte ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. İlçemizde eğitimden, kültüre, fiziki altyapıdan, sağlığa sosyal ve kültürel etkinliklerden daha birçok alanda hizmet üretiyoruz. Mahallelerimiz eğitim merkezleri, emekli konakları, spor salonları, okullar ve birçok tesisle daha müreffeh hale geldi. Selçuklu sadece bugün değil gelecekte de Türkiye'nin örnek belediyeleri arasında yer almaya devam edecek. Tüm bu çalışmalarımızda gücümüzü bize gönülden destek sunan hemşehrilerimizden alıyoruz. Göreve geldiğimiz andaki heyecanla yeni hizmetlerimizin planlamalarını da yapıyoruz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin cumasını tebrik ediyor, Ramazan ayını hayırlı ve bereketli bir şekilde geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - KONYA

Başkan Pekyatırmacı Cumu Buluşmaları'nda vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Pekyatırmacı Cumu Buluşmaları'nda vatandaşlarla bir araya geldi

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Başkan Pekyatırmacıdan dış mahalle ziyaretleri Başkan Pekyatırmacıdan dış mahalle ziyaretleri

Ahmet Pekyatırmacı, Hisarcık, Selçuklu, Cuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Pekyatırmacı Cumu Buluşmaları'nda vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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