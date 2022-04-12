Başkan Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de 3 yılda hayata geçirdikleri projeleri anlattı - Son Dakika
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Başkan Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de 3 yılda hayata geçirdikleri projeleri anlattı

12.04.2022 10:15

Başkan Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de 3 yılda hayata geçirdikleri projeleri anlattı Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ramazan ayı münasebeti ile ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de 3 yılda hayata geçirdikleri projeleri anlattı

İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ramazan ayı münasebeti ile ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Şeyma Döğücü, Sancaktepe için 3 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirdikleri projeleri katılımcılara anlattı. Döğücü, "Bu dönemde yaklaşık 7 milyon metrekare kapalı alanı dezenfekte ettik. 200'e yakın aileye günde 2 öğün sıcak AŞ hizmeti verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Sancakkart çerçevesinde şu an 6 bin 418 ailemiz bizden hizmet alıyor" dedi.

Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancak Palas'ta gerçekleşen ve ilçe protokolü ile STK temsilcilerinin katıldığı iftar programında Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü 2019 yerel seçimlerinden bu yana görevde bulunduğu 3 yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaları katılımcılara anlattı. 3 yıldır covid-19 salgınında spordan sağlığa, kültürden sanata, sosyal faaliyetlerden istihdama birçok konuda yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde anlattı. Başkan Döğücü aynı zamanda Sancaktepe'ye kazandırılmak üzere planlanan ve başlanan projelerin de bilgilerini verdi. İftar programına AK Parti İstanbul Milletvekilleri Sare Aydın ve Belma Satır da katıldı. Başkan Döğücü'nün konuşmasının ardından program, gerçekleşen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Tasavvuf Müziği dinletisi ardından yenilen iftar yemeği ile devam etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bu 3 yılın en büyük aktörü elbette hep birlikte yaşadığımız pandemi oldu. Covid-19 salgını adeta tüm dünyanın yerleşik alışkanlıklarını, her şeyi değiştirdi, yok etti. Ekonomiler, sosyal yapılar, diplomatik ilişkiler bile hepsi yeni baştan dizayn edildi. Bu süreç bizim planlarımızı güncellediğimiz, ama merkezine insanı koyduğumuz yeni bir sayfa açmamıza vesile oldu. Birlikte başlar diyerek çalışma başlattık. Esnafımızı ziyaret ettik, esnaf kardeşlerimizin kapanma dönemlerinde yanlarında olma adına, onlarla beraber alışverişler yaptık, bakkallarımızdan alışverişler yaparak bir türlü borcunu ödeyemeyen kardeşlerimizle alakalı, onarın borçlarına destek olduk. Bir taraftan kendi Sevgi Mağazamıza alışverişler yaptık. Karzı hasen geleneğini bu pandemi döneminde ilçemizde her bir kesimle beraber yaşadık. Bu 3 yılda maske, mesafe, dezenfekte, bunlarla uğraştık. Bu dönemde yaklaşık 7 milyon metrekare kapalı alanı dezenfekte ettik" dedi.

"Sancakkart çerçevesinde 6 bin 418 ailemiz bizden hizmet alıyor"

Sözlerine devam eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüze daha güvenli bir hizmet yerine getirsin diye ihtiyaçları olan 18 adet binek aracı hibe ettik. 200'e yakın aileye günde 2 öğün sıcak AŞ hizmeti verdik ve vermeye de devam ediyoruz, bu daimi bir uygulamamız. Sosyal destek çerçevesinde olan Sancakkart çerçevesinde şu an 6 bin 418 ailemiz bizden hizmet alıyor. Bu gerçekten sosyal belediyecilik anlamında büyük bir rakam, diğer ilçelerle karşılaştırdığımızda da büyük bir rakam. Ayrıca Sevgi Mağazamızda 5 bin 54 aile 25 bin 718 kişilik giyim yardımımızdan şu anda yararlandı ve yararlanmaya da devam edecekler" dedi.

Başkan Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de 3 yılda hayata geçirdikleri projeleri anlattı
Başkan Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de 3 yılda hayata geçirdikleri projeleri anlattı
Başkan Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de 3 yılda hayata geçirdikleri projeleri anlattı
Başkan Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de 3 yılda hayata geçirdikleri projeleri anlattı
Başkan Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de 3 yılda hayata geçirdikleri projeleri anlattı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de 3 yılda hayata geçirdikleri projeleri anlattı - Son Dakika


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