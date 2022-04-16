Son Dakika | Başkan Şimşek, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Son Dakika | Başkan Şimşek, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

16.04.2022 14:32

Son dakika haberleri... Başkan Şimşek, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Başkan Şimşek, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan'ın katılım sağladığı iftar programında, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek misafirler ile yakından ilgilendi. Başkan Şimşek, iftar öncesi yaptığı konuşmada, "Güzel memleketimiz için şehit ve gazi olan vatan evlatlarının aileleriyle bir araya gelmek bizleri çok mutlu etti. Sizler için ne yapsak azdır. Hepinizin mübarek Ramazan ayını ve yaklaşan bayramını tebrik ediyorum" dedi.

"Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ve yakınlarını bizlerle buluşturan Gölbaşı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise şunları söyledi: "Buradaki şehit yakınlarımıza Türk milleti adına minnetlerimizi ve şükranlarımıza sunmak istiyorum."

Program, iftar sonrası Halk müziği sanatçısı Kaya Kuzucu müzik dinletisi ve Başkan Şimşek'in şehit ve gazi yakınları ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Son Dakika | Başkan Şimşek, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
Son Dakika | Başkan Şimşek, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
Son Dakika | Başkan Şimşek, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
Son Dakika | Başkan Şimşek, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Başkan Şimşek, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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