AK Parti'li Sürekli, iftar ve sahur programlarında gençlerle buluştu - Son Dakika
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AK Parti'li Sürekli, iftar ve sahur programlarında gençlerle buluştu

15.04.2022 09:31
AK Parti'li Sürekli, iftar ve sahur programlarında gençlerle buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, iftar ve sahur programlarında gençlerle bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, iftar ve sahur programlarında gençlerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, daha önce de Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübünün konuğu olan Sürekli, öğrencilerle bu kez iftarda buluştu.

Sürekli, bu toplantıda, öğrencilere sorular yönelterek, Türkiye ve dünya siyasetine ilişkin gençlerin görüşlerini aldı. Bu formatı çok isabetli bulduğunu belirten Sürekli, "Onların sorularına her zaman açığız ancak, yanıtlayan, yol gösteren olmaları için bu yöntemi de uygulamaya devam edeceğiz. Gençlerimiz, her konuda bir fikir sahibi. Eleştirilerine yönelik çözüm önerileri de var. Ufukları gerçekten takdire yaşan. Gelecek emin ellerde ve içimiz rahat." diye konuştu.

Gençlerin Rusya- Ukrayna savaşında Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barışçıl yaklaşımını desteklediklerini gözlemlediğini belirten Sürekli, şunları kaydetti:

"Her birinin uluslararası ilişkiler ve Türkiye'nin değişen dünya düzenindeki yerine, rolüne ilişkin fikirleri var. Mazlumdan yana, haktan ve haklıdan yana bir duruşları var. Bu, geleceğe dair ümidimizi arttırıyor. Ekonomik olarak içinden geçilen sürecin farkında olmakla birlikte çözüm önerileri var ve en önemlisi tedbirler konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güven duyuyorlar. Üretim ve istihdam politikalarının geliştirilmesine yönelik önerileri oldukça yerinde ki zaten AK Parti, çağın ve şartların gerektirdiği plan ve programları uygulama konusunda her zaman örnek bir tutum sergilemiştir."

Kerem Ali Sürekli, sahur öncesi programında da İl Gençlik Kolları Başkanlığının Buca Hasan Ağa Parkı'nda kurduğu ramazan çadırına konuk oldu. İftardan sonra gençlerin çeşitli etkinliklerle vakit geçirmesi için oluşturulan alanın ilk gününde onları yalnız bırakmayan Sürekli, onlarla ateş başında sohbet ederek yaptıkları müziğe eşlik etti ve langırt oynadı.

AK Parti'li Sürekli, iftar ve sahur programlarında gençlerle buluştu
AK Parti'li Sürekli, iftar ve sahur programlarında gençlerle buluştu
AK Parti'li Sürekli, iftar ve sahur programlarında gençlerle buluştu

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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