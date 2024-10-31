Başkan Taşkın Kanalboyu Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Başkan Taşkın Kanalboyu Esnafıyla Buluştu

Başkan Taşkın Kanalboyu Esnafıyla Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kanalboyu esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Esnafın ihtiyaçlarına yönelik destek sözü veren Taşkın, vatandaşlarla iletişimi güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

31.10.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Taşkın, bu kez Kanalboyu'ndaki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kanalboyu esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi, esnafın ihtiyaçlarına yanıt vermek için çalıştıklarını ifade etti. Esnafın güler yüzlü karşılaması ve samimi sohbetleri, ziyaretin sıcak bir atmosferde geçmesini sağlarken, Taşkın, Battalgazi halkının beklentilerine kulak vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ziyaret esnasında vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederken, onların dilek ve isteklerini bizzat dinledi. Başkan Taşkın, yaptığı açıklamada, "Günün her saati, her vakit hemşehrilerimizle bir aradayız. Onların gülen yüzü ve samimiyeti, günümüzü bereketlendirdi, içimizi ısıttı. Bizim için önemli olan, vatandaşımızın huzur ve mutluluğudur. Esnafımızın işlerini kolaylaştırmak, taleplerine kulak vermek, onlarla omuz omuza çalışmak bizim önceliğimiz. Hemşehrilerimizin gülen yüzü ve samimiyeti, sadece günümüzü değil, çalışmalarımızı da bereketlendiriyor. Battalgazi Belediyesi olarak, esnafımızın sorunlarını çözmek ve ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için her daim yanlarında olacağız. Bu ziyaretler, halkımızla bağlarımızı güçlendirirken, sorunları yerinde görmemize de imkan sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret boyunca esnafla yakından ilgilenen Başkan Taşkın, talepleri not alarak belediyenin bu talepleri değerlendireceğini belirtti. Esnaf, Başkan Taşkın'a gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerini iletti. İlçe esnafıyla düzenli olarak bir araya gelmesi, Başkan Taşkın'ın esnaf ve vatandaşlarla belediye arasındaki iletişimi güçlendirmesine katkı sağlıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Taşkın Kanalboyu Esnafıyla Buluştu - Son Dakika

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