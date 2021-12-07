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Başkan Uysal'dan Kırcami temasları - Son Dakika

Başkan Uysal'dan Kırcami temasları

07.12.2021 15:39
Başkan Uysal'dan Kırcami temasları

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarın Kırcami gündemiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le bir araya geliyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarın Kırcami gündemiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le bir araya geliyor. Saat 15.00'te gerçekleşecek görüşme öncesi ve devamında Başkan Uysal, meslek odalarını da ziyaret edecek.

Başkan Uysal, Kırcami imar planlarının iptaline yönelik istinaf başvurusunun Konya Bölge İdare Mahkemesi'nde reddedilmesinin ardından planlama sürecine ilişkin meslek odalarını ziyaret edecek, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'le bir araya gelecek.

Başkan Uysal'ın ziyaretleri yarın saat 13.00'te Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'yla başlayacak. Başkan Uysal, oda yönetimiyle yapacağı görüşmenin ardından Şehir Plancıları Odası'nı ziyaret edecek. İki ziyaretin ardından Başkan Uysal, Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nde Başkan Böcek'le konuyla ilgili bir araya gelecek. Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürmesi planlanıyor. Görüşme sonrası Başkan Uysal, Mimarlar Odası'na geçecek. Sürece ilişkin mimarlarla değerlendirmede bulunacak. - ANTALYA

Başkan Uysal'dan Kırcami temasları

Muhittin Böcek, Ümit Uysal, Muratpaşa, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Uysal'dan Kırcami temasları - Son Dakika


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