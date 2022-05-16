Başkan Vergili, sahalara inerek vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
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Başkan Vergili, sahalara inerek vatandaşların taleplerini dinledi

16.05.2022 18:38
Başkan Vergili, sahalara inerek vatandaşların taleplerini dinledi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili pandemi nedeniyle iki yıl ara verdiği Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasını yeniden başlattı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili pandemi nedeniyle iki yıl ara verdiği Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasını yeniden başlattı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 10 yıldır uyguladığı ancak pandemi nedeniyle ara verdiği Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasına yeniden başladı. İlk olarak Namık Kemal Mahallesini ziyaret eden Başkan Vergili'ye, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal eşlik etti. Mahalle Muhtarı Adnan Kuş'tan mahallenin sorunlarıyla ilgili bilgi alan Vergili, daha sonra vatandaşların taleplerini tek tek dinledi.

"Vatandaşı ayağına çağıran değil, milletin ayağına giden yönetim anlayışımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz, hedefimiz sorunları yerinde tespit ederek en kısa sürede çözüm üretmek" diyen Başkan Vergili, yaz aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarımızı hızlandırdıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Bir taraftan mahallelerimizin asfalt, kaldırım ve parke gibi sorunlarını çözerken, diğer yandan da büyük projelerimizin ihalelerini hazırlıyoruz. Bunun dışında Kanyonpark ve Bilim Merkezi projemizde de artık sona yaklaşıyoruz. Bu arada pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız Gezici Başkanlık Ofisi uygulamamıza da bugünden itibaren başladık. Vatandaşımızın ayağına gitmeye, sorunları birinci ağızdan dinleyerek çözüm üretmeye devam edeceğiz." - KARABÜK

Başkan Vergili, sahalara inerek vatandaşların taleplerini dinledi
Başkan Vergili, sahalara inerek vatandaşların taleplerini dinledi
Başkan Vergili, sahalara inerek vatandaşların taleplerini dinledi

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Rafet Vergili, İrfan Kartal, Karabük, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Vergili, sahalara inerek vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika


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